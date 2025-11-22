۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶

تماس نماینده کنگره آمریکا با مظلوم کوبانی

سرویس جهان- ایب حماده، نماینده جمهوریخواه کنگره اعلام کرد با مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه درباره مسائل سوریه بویژه تلاش کردها برای یافتن بقایای کایلا مولر، شهورند آمریکایی در سوریه گفتگو کرده است.

به گزارش کردپرس، ایب (آبراهام) حماده، نماینده کنگره آمریکا، با ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، تماس گرفته و از تعیین رابط ویژه برای بازیابی بقایای «کایلا مولر» شهروند آریزونا قدردانی کرد.

بر اساس اطلاعیه حماده که در شبکه ایکس منتشر شده، «ژنرال عبدی» در این گفت‌وگو تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه را ستود و بر لزوم تداوم حمایت واشنگتن از حکمرانی کثرت‌گرا در  سوریه تأکید کرد.
حماده نیز موفقیت‌های دیپلماتیک مظلوم عبدی با دمشق و ترکیه در حفظ تمامیت ارضی سوریه را تبریک گفت.

دو طرف یادآور شدند که کانال‌های ارتباطی با همه طرف‌های سوریه همچنان باز است و همکاری‌ها برای پیشبرد روند صلح ادامه دارد.

