اعضای هیأت پارلمانی دیدار با عبدالله اوجالان نهایی شدند

به گزارش کردپرس، در چارچوب فرایند تازه‌ای که برای حل مسئله کرد آغاز شده، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در هجدهمین نشست خود در تاریخ ۱۷ نوامبر در مجلس ترکیه تصمیم گرفت هیأتی را برای دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب منحل شده PKK، به جزیره امرالی اعزام کند.

در جریان این نشست، حزب جمهوری‌ خواه خلق (CHP) اعلام کرد که در این هیأت مشارکت نخواهد کرد و نماینده‌ای معرفی نمی‌کند. حزب راه نو (ینی یول) نیز که در رأی‌گیری موضع «ممتنع» اتخاذ کرده بود، اعلام کرد نماینده ای از سوی آنها نیز در این دیدار حضور نخواهد داشت. با کنار رفتن این دو جریان، ترکیب هیأت اعزامی از میان نمایندگان احزاب عدالت و توسعه (AKP)، حرکت ملی‌ (MHP) و حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) تعیین شد.

بر اساس تصمیم کمیسیون، هیأت اعزامی سه نفره از حسین یایمان، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و نماینده ختای، فتی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی‌ و نماینده استانبول، و گلستان قلیچ کوچییگیت، معاون رئیس فراکسیون پارلمانی دم پارتی و نماینده قارص تشکیل خواهد شد. این سه نماینده مأموریت خواهند داشت به امرالی رفته و در چارچوب مأموریت کمیسیون، مذاکراتی را با عبدالله اوجالان به انجام برسانند.

بر اساس دستورالعمل‌های قانونی، اجرای این سفر مستلزم ارائه درخواست رسمی به وزارت دادگستری است. پس از ثبت این درخواست و تکمیل روند اداری، هیأت سه‌نفره برای انجام دیدار رسمی راهی جزیره امرالی خواهد شد.