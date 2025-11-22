سقز مهیای میزبانی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی

به گزارش کرد پرس، خوشبخت در تشریح جزئیات آثار دریافتی، گفت: آثار داخلی از شهرهای کرمانشاه، سنندج، سقز، مریوان، ارومیه، ایلام، مهاباد، بوکان، جوانرود، بیجار، بانه و دیواندره ارسال شده و آثار خارجی نیز از کشورهای سوریه، ترکیه و اقلیم کردستان عراق به جشنواره رسیده است.

وی با اشاره به روند انتخاب آثار، اظهار کرد: تمامی آثار توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از پایان این مرحله، آثار برگزیده برای حضور در بخش نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز افزود: بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز، آذرماه امسال به دبیری دکتر قطب الدین صادقی، هنرمند برجسته استان و کشور، در شهر سقز برگزار می شود.