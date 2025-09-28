به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ادارات امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید همکاری لازم را برای تسریع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی داشته باشند چرا که این پروژه‌ها حافظ محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده هستند.

وی همچنین از پیش‌بینی تأمین ۱۲.۵ مگاوات برق برای دستگاه‌های اجرایی طبق الزامات برنامه هفتم توسعه خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴ اداره کل به‌طور کامل نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند و ۷ دستگاه دیگر نیز در حال اجرا هستند، ظرفیت‌های بیشتری از بخش‌های خصوصی، اداری، صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و بانک‌ها باید برای رفع ناترازی انرژی وارد میدان شوند.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به پیگیری‌های روزانه ریاست‌جمهوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان فراهم است و باید با رفع موانع اداری و اجتماعی، از اتلاف زمان جلوگیری شود، انتظار داریم مردم نیز در تسریع بهره‌برداری از این پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های پاک، همراهی و مشارکت داشته باشند.

در این نشست آخرین وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی دولتی در مناطق دولنمیری، دشت‌عباس و گلسیری (دهلران)، مورموری (آبدانان)، زرین‌آباد، دول‌زرد و رضاآباد یک و دو (مهران) بررسی شد، این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش دولتی مجموعا به وسعت ۹۴ هکتار و ظرفیت تولید ۶۰ مگاوات برق، با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد ریال در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند.

همچنین پروژه‌های بخش خصوصی در شهرستان‌های دهلران، سیروان و چرداول با ظرفیت پیش‌بینی‌شده ۵۲۰ مگاوات و اعتبار ۱۸۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال، با حضور سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت.