«جارێ بپرس هەواڵم» مجموعه شعری غنی از واژگان کردی ایلامی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در آیین رونمایی و نقد و بررسی این کتاب، آرش پالیزبان، زبان‌شناس و منتقد ادبی، در خصوص شاعر این مجموعه گفت: علی‌محمد ارسلانی چهره‌ای چندوجهی دارد. او شاعر، نویسنده، پژوهشگر و خواننده است و کتاب هوره‌های ایلامی وی، کمک بسیاری به داده‌های زبانی ما در زبان کردی می‌کند.

وی افزود: بخاطر پژوهش وی در هوره، بسیاری از کلمات وی در «جارێ بپرس هەواڵم»، به شکل قدمایی آن به کار رفته که بسیاری از این واژه‌ها را نسل جدید استفاده نمی‌کند و با آن ارتباط ندارند.

عضو دبیرخانه زبان و ادبیات کردی ایلامی خاطرنشان کرد: در دیدگاه بوم‌زبان‌شناسی، به عنوان یک شاخه جدید زبان‌شناسی، این کتاب دارای واژه‌هایی است که چندین مقاله می‌توان در خصوص آن نوشت.

پالیزبان ضمن برشمردن برخی کلمات در این کتاب مانند پەل‌گیس، ژێوەن، مەجلۊم، خەسرەو، سەرافیل و... ادامه داد: کتاب «جارێ بپرس هەواڵم» به افرادی که دغدغه حفظ زبان کردی را دارند، بسیار کمک می‌کند.

وی گفت در کردی دو سبک ادبی رسمی (گورانی) و یک سبک محاوره‌ای داریم که در هر منطقه خاص همان منطقه است. ارسلانی با توجه به پژوهشی که در خصوص متن اشعار هوره‌های ایلامی داشته، باید گفت که در مجموعه شعر «جارێ بپرس هەواڵم»، وی هم از سبک گورانی و هم از سبک محاوره‌ای در سرودن اشعارش استفاده کرده است.

این زبان‌شناس ایلامی توضیح داد: سبک محاوره‌ای نشان می‌دهد که زبان کردی با تمام گویش‌ها و لهجه‌های مختلف آن، یک زبان جاری، پویا و متحول شونده در طول زمان است و هدف اصلی ما در دبیرخانه زبان و ادبیات کردی ایلامی، حفظ و ترویج این گویش‌ها و لهجه‌ها بوده است.

افزودن یک مقدمه و رفع ایرادات تایپی، از توصیه‌های پالیزبان به مولف بود و افزود: آوردن فرهنگ واژگان انتهای کتاب یک ویژگی مثبت برای آن می‌باشد. شاعر از کلمات مهجور، شاذ، واژگان گورانی و همینطور از خلق کلمات استفاده کرده و این فرهنگ واژگان کار بجایی بوده.

محمدرضا رستم‌پور شاعر و مجری کارشناس این برنامه نیز در سخنانی، تلاش‌های ارسلانی برای قافیه‌سازی را قابل تقدیر دانست و گفت: شاعر در کتاب «جارێ بپرس هەواڵم»، قانع به طی مسیر و راه‌های رفته دیگران نبوده و سعی کرده راه خود را کشف کند و محتوایی تازه ارائه کند.

وی ادامه داد: وفاداری شاعر به سبک‌های قدما و فضای عاشقانه و عارفانه آن‌ها، و همچنین تلاش‌ها و اصرار وی برای برخی واژه سازی‌ها، خود به مانعی برای جوان بودن زبان در این مجموعه شعر تبدیل شده است.

رستم‌پور افزود: وی اگر زبان ساده‌تری را انتخاب کند ظرفیت‌های ادبیش بیشتر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال در شعر وطن کتاب «جارێ بپرس هەواڵم»، سادگی زبانی شعر به گیرایی آن کمک کرده و این نمونه‌ای است که ارسلانی می‌تواند آن را ادامه بدهد.

وی از طرح روی جلد کتاب هم انتقاد کرد و گفت: هر طرح روی جلد باید عصاره محتوای کتاب باشد و حرف اصلی شاعر باید به گونه‌ای در روی جلد آن آورده شود.

در ادامه، ظاهر سارایی، ادیب، شاعر، پژوهشگر و مدیر نشر زانا، در پاسخ به برخی انتقادات از نشر کتاب «جارێ بپرس هەواڵم»، اظهار داشت: نباید ناشرهای ایلام را با نشرهای بزرگ مرکز مقایسه کرد. بسیاری از نشرهای استان یک نفره اداره می‌شوند و از آنجا که نویسندگان و مولفان، هزینه کتاب‌های خود را پرداخت می‌کنند، اغلب نمی توانند هزینه زیادی برای طرح روی جلد بپردازند.

وی شکیل بودن، کیفیت و استاندار تولید کتاب را تنها یک جنبه از چرخه نشر دانست و گفت: تاب خوب نیاز به توزیع مناسب دارد و متاسفانه ما در ایلام سیستم پخش کتاب نداریم که آثار نویسندگان و شعرای ما به دست مخاطب خود برسد و از نظر اقتصادی هم به صرفه باشد.

سارایی در خصوص مجموعه شعر «جارێ بپرس هەواڵم» نیز عنوان کرد: ارسلانی به عنوان شاعری چندوجهی، سبک ویژه خود را دارد. وی همپا با جریان شعری و ادبی ایلام حرکت نمی‌کند و با توجه به غنای واژگان خود سبک خود را جلو می‌برد.

شاعر ایلامی تصریح کرد: مخاطبان خاص علیمحمد ارسلانی از اشعار وی راضی هستند.

کتاب «جارێ بپرس هەواڵم» در ۲۲۷ صفحه با بهای ۳۰۰ هزار تومان در نشر زانا در ۵۰۰ جلد منتشر شده و حاوی بیش از ۱۲۰ شعر در قالب‌های مختلف، راهنمای تشریحی رسم الخط کردی به زبان ساده و فرهنگ واژگان است.