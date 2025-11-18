قاتل فراری در مهاباد دستگیر شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال اختلافات خانوادگی و قتل ۲ نفر از شهروندان‌ (پدر و دختر) با اسلحه گرم در یکی از محلات مهاباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه و هدایت لحظه به لحظه این فرماندهی و مقامات قضایی، در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: با رصد اطلاعاتی و عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مهاباد و استان مخفیگاه متهم در یکی از شهرستان های مرزی که قصد خروج از کشور را داشت شناسایی و در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اظهار کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده به قتل همسر و پدرزنش با اسلحه گرم اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قضایی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ رسولیان با بیان اینکه متهم علت و انگیزه جنایت را اختلاف خانوادگی عنوان کرد گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل با همراهی و همدلی مراجع قضایی، اجازه نخواهد داد که امنیت و آسایش شهروندان خدشه‌دار شود، و افرادی که موجب سلب آسایش عمومی شوند برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.