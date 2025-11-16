کشف جسد و دستگیری قاتل ۶۴ ساله در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ خداداد رشیدی شامگاه شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یکی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده جسدی در حاشیه یکی از روستاهای ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی و کارآگاهان جرایم جنایی پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با حضور در محل با جسد مردی که مدتی از فوتش گذشته روبرو شدند که طی هماهنگی با مرجع قضائی جهت اقدامات لازم به پزشکی قانونی منتقل گردید.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با شناسایی هویت متوفی و بررسی‌های تخصصی، علمی و آزمایشگاهی پی بردند که صاحب جسد به قتل رسیده و در ادامه تحقیقات و با هماهنگی مرجع قضایی، موفق شدند که مظنون به قتل را که برادر ۶۴ ساله مقتول بود را دستگیر و نامبرده در ادامه تحقیقات به قتل برادر خود اعتراف و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رشیدی در پایان ضمن توجه و توصیه به شهروندان به صبر و شکیبایی و استفاده از ظرفیت بزرگان و مراجعه به مراجع قانونی، قضائی و انتظامی و نیز مراجعه به مراکز مشاوره و مددکاری در صورت بروز اختلاف و درگیری، تاکید کرد.