قاتل شهروند ۳۷ ساله سنندجی دستگیر شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح این حادثه به خبرنگاران، گفت: به محض اعلام خبر درگیری منجر به فوت در یکی از خانه باغ های شهرستان و فرار عامل جنایت، مأموران پلیس آگاهی فوراً به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به نامشخص بودن هویت قاتل و فرار او از محل حادثه، تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی و میدانی را آغاز کردند و در مدت کوتاهی هویت متهم شناسایی و وی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به معرفی متهم دستگیرشده به مرجع قضایی، از خانواده ها خواست نسبت به پیامدهای حمل سلاح سرد و گرم فرزندان خود را آگاه کنند و اظهار کرد: بی توجهی به خطرات سلاح می تواند به وقوع رخدادهای تلخ و جبران ناپذیر منجر شود.