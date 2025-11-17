۹۰۵۰ پرونده تخلفاتی در کردستان رسیدگی شد/محکومیت متخلفان به ۴۶۶۳ میلیارد ریال جریمه

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، ۴ هزار و ۱۵۰ فقره مربوط به تخلفات صنفی در بخش کالا و خدمات، ۴ هزار و ۷۲۰ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۱۸۰ فقره نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و دارو بوده است.

وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده ها در مجموع به پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال در بخش کالا و خدمات، ۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال در بخش قاچاق کالا و ارز و ۳ میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان محکوم شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به فعالیت های بازرسی این اداره کل، اظهار کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۱۲ بازرسی توسط ۳۴۶ اکیپ گشت از واحدهای صنفی و غیر صنفی صورت گرفته که طی آن یک هزار و ۱۹ واحد متخلف شناسایی شدند.

رحیمیان پرتکرارترین تخلفات ثبت شده در این مدت را به ترتیب گران فروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کم فروشی، عدم ارائه یا صدور فاکتور خرید، عرضه خارج از شبکه، عدم رعایت موازین بهداشتی، ورود و خروج کالا از مسیر غیر مجاز و عدم اجرای تکالیف صنفی عنوان کرد.