راهداری کردستان برای زمستان امسال آماده شد/تامین ۳۴۰ دستگاه ماشین آلات سنگین

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ۵ هزار و ۳۲۸ کیلومتر از راه های استان تحت پوشش عملیات راهداری زمستانی قرار دارد و با استقرار ۳۶ اکیپ، ۴۹۷ نیروی انسانی و بیش از ۳۴۰ دستگاه ماشین آلات، آمادگی کامل برای خدمات رسانی در زمستان فراهم شده است.

وی یا تأکید بر اهمیت ایمنی تردد، افزود: هدف اصلی ما حفظ ایمنی عبور و مرور، باز نگه داشتن راه های اصلی و روستایی و ارائه خدمات سریع در شرایط اضطراری است و امیدواریم زمستانی ایمن و بدون حادثه را برای مردم استان رقم بزنیم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با اشاره به اولویت بندی مسیرهای برف گیر، اظهار کرد: ۲۲ گردنه برف گیر در استان شناسایی شده و محور ترانزیتی سنندج – مریوان – باشماق به دلیل اهمیت مرزی و نقش اقتصادی آن در اولویت عملیات زمستانی قرار دارد و محور شریانی سنندج – قروه –همدان نیز به عنوان مسیر اصلی ارتباطی مرکز استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شکری تعداد نیروهای فعال در راهداری زمستانی را تشریح کرد و ادامه داد: اکنون ۴۹۷ نفر در قالب ۳۶ اکیپ در محورهای مواصلاتی استان فعالیت می کنند که شامل ۲۴۹ اپراتور ماشین آلات، ۲۲۶ راهدار عملیاتی و ۲۲ نیروی پشتیبانی است.

وی درباره ناوگان ماشین آلات نیز، بیان کرد: ۳۴۰ دستگاه ماشین آلات آماده به کار شامل ۵۵ دستگاه سبک، ۱۵۰ دستگاه نیمه سنگین و ۱۲۰ دستگاه سنگین داریم.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان، میانگین عمر این ماشین آلات را ۲۴ سال اعلام کرد و یادآور شد: ۳۰ دستگاه نیاز به تعمیر اساسی دارد و ۱۴ دستگاه نیز از رده خارج شده است.

شکری از تأمین و ذخیره مقادیر قابل توجه مصالح راهداری خبر داد و گفت: برای امسال ۴۲ هزار تن ماسه و پنج هزار تن نمک نیاز داریم که تاکنون بیش از ۳۱ هزار تن ماسه و یک هزار و ۷۵۰ تن نمک در انبارها ذخیره شده و بقیه در حال انتقال است.

به گفته وی، کردستان با داشتن ۳۶ پایگاه راهداری شامل ۱۰ پایگاه مرکزی و ۲۶ پایگاه فرعی، ۲۱ آشیانه ماشین آلات و ۲۲ انبار ماسه و نمک، برای مدیریت شرایط زمستانی آمادگی لازم را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان افزود: سال گذشته ۷۸ دستگاه تراکتور برف روب، ۶ دستگاه بیل مکانیکی، یک گریدر، ۲ کامیون و ۸ لودر از طریق اجاره به ناوگان افزوده شد.

شکری شرایط جغرافیایی استان را عامل اهمیت خاص راهداری زمستانی دانست و اظهار کرد: کردستان یکی از برف گیرترین مناطق کشور است و وجود ارتفاعاتی مانند شاهو با ۳ هزار و ۳۹۰ متر و چهل چشمه با ۳ هزار و ۱۷۳ متر سبب شده عملیات زمستانی در استان از حساسیت بالایی برخوردار باشد.