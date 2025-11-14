۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷

با هدف حمایت تحصیلی صورت گرفت؛

«محمدرضا شفیعی کدکنی» در قروه مدرسه ساخت

سرویس کردستان- توسط «محمدرضا شفیعی کدکنی» شاعر پرآوازه فرهنگ ادبیات ایران، مدرسه ۶ کلاسه ای با یاد و نام مادر استاد در روستای میهم سفلی از توابع شهرستان قروه ساخته و آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، براساس اطلاعیه جامعه یاوری (مؤسسه مدرسه سازان ایران) و بنیاد خیریه نور احسان که در زمینه حمایت تحصیلی فعالیت دارند؛ به همت و خواست استاد «محمدرضا شفیعی کدکنی» شاعر پرآوازه فرهنگ و ادبیات ایران زمین، یک مدرسه در شهرستان قروه ساخته و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.  

این مدرسه ۶ کلاسه در روستای میهم سفلی از توابع شهرستان قروه بوده که به درخواست استاد شفیعی کدکنی با یاد و نام مادرشان ساخته شده است.  

ساخت این مدرسه با درخواست استاد کدکنی که دوست داشتند در منطقه ای کردنشین باشد با هزینه شخصی وی صورت گرفته و قرار است در آینده ای نزدیک با حضور بانی این کار افتتاح شود.  

نام این مدرسه برگرفته از نام مادر استاد شفیعی کدکنی «بی بی جان» انتخاب شده و طبق اعلام جامعه یاوری سال گذشته قرارداد این مدرسه امضا و مراحل ساخت و ساز آن آغاز و هم اکنون آماده بهره برداری است.  

 مؤسسه جامعه یاوری تا کنون هزار و ۸۱ پروژه آموزشی در ۲۶ استان کشور اجرا کرده که پروژه مدرسه میهم سفلی طرح شماره ۱۰۵۳ جامعه یاوری فرهنگی به حساب می آید. /

