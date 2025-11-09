به گزارش کردپرس، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در واکنش به قطعیشدن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره نقض حقوق صلاحالدین دمیرتاش سیاستمدار در بند کُرد، گفت که روند بررسی در دادگاه تجدیدنظر ترکیه ادامه دارد. و افزود: «تصمیم اکنون در برابر دادگاه است، همگی منتظر خواهیم ماند تا دادگاه رأی خود را صادر کند.»
به گزارش رسانههای ترکیه، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در نشستی با خبرنگاران حوزه قضایی در شهر آنتالیا، درباره تصمیم قطعی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پروندهی صلاحالدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، سخن گفت.
تونچ یادآور شد که این نخستینبار نیست که دیوان اروپایی حقوق بشر دربارهی پروندههای سیاسی در ترکیه رأی به «نقض حقوق» داده است و افزود: «این تنها پرونده دمیرتاش نیست؛ پیشتر در پروندههای عبدالله اوجالان و عثمان کاوالا نیز احکامی صادر شده بود و گفتوگوها درباره آنها در کمیته وزیران شورای اروپا همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به اینکه دمیرتاش و چند تن از همپروندهایهایش در دادگاه کیفری شماره ۲۲ آنکارا در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ در چارچوب پروندهی موسوم به پرونده کوبانی محکوم شدهاند، توضیح داد: «برخی متهمان در این پرونده به حبس محکوم شدند و برخی نیز تبرئه شدند. اکنون روند رسیدگی در شعبه ۲۲ دادگاه منطقهای آنکارا ادامه دارد.»
وزیر دادگستری در ادامه گفت که دیوان اروپایی حقوق بشر، در تصمیم اخیر خود، بازداشت طولانیمدت دمیرتاش را «نقض ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» دانسته و آن را «نقض حق آزادی و امنیت فردی» ارزیابی کرده است.
تونچ افزود که پس از صدور رأی توسط «دومین شعبه» دیوان اروپایی، بحثهایی درباره احتمال ارجاع پرونده به «دیوان عالی» (Büyük Daire) مطرح شد، اما این درخواست از سوی هیأت پنجنفره بررسی رد شد و به همین دلیل رأی صادره نهایی و قطعی تلقی شد.
وزیر دادگستری در پایان گفت: «اکنون رأی دیوان اروپایی در دست دادگاه تجدیدنظر است. در مرحله بدوی حکم صادر شد و پرونده در دادگاه منطقهای در حال بررسی است. از این پس، تصمیم نهایی را دادگاه خواهد گرفت و همهی ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم دادگاه چه حکمی صادر میکند.»
