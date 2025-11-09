به گزارش کردپرس، صلاحالدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، که در زندان ادیرنه در بند است، با انتشار پیامی مستقیماً خطاب به رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) گفت: «لطفاً از برداشتن گامهای عملی برای صلح دست نکشید، به حرف دیگران گوش ندهید و به خودتان اعتماد کنید؛ ۸۶ میلیون شهروند با اشتیاق در انتظار صلحاند.» او از نمایندگان مجلس نیز خواست با سفر به جزیره امرالی و دیدار با اوجالان، نقطهی پایانی بر درگیری ۴۰ ساله بگذارند.
دمیرتاش در پیام خود مستقیماً رجب طیب اردوغان، دولت باغچه لی و عبدالله اوجالان را خطاب قرار داد و گفت: «خواهش میکنم از اقدامهای ملموس و مؤثر برای صلح دست نکشید. به سخنان دیگران توجه نکنید، به خودتان اعتماد کنید و باور داشته باشید که ۸۶ میلیون نفر در این کشور با تمام وجود در انتظار صلحاند.»
او در ادامه با اشاره به درد و رنجهای برجایمانده از ۴۰ سال درگیری مسلحانه میان دولت و نیروهای کرد، تأکید کرد که این وضعیت جامعه را با زخمها، خشمها و بیاعتمادیهای عمیق روبهرو کرده است: «اگر نتوانیم راهی برای درمان این زخمها و عبور از پیشداوریها بیابیم، هرگز به استقلال فکری و راهحل پایدار نخواهیم رسید.»
دمیرتاش سخنان خود را با تمثیلی از رابطهٔ پزشک و بیمار آغاز کرده و بر ضرورت «شکستن عادتها و کلیشههای فکری» برای دستیابی به تغییر تأکید کرده است. او هشدار داد که تکرار رفتارها و اندیشههای گذشته، هرگز راهی بهسوی آیندهای تازه نخواهد گشود.
وی افزود: «در جامعهای که جانفشانی برای آرمان، وطن، پرچم یا باور سیاسی مقدس شمرده میشود، دو دشواری عمده وجود دارد؛ نخست آنکه نمیتوان یاد و ارزش کسانی را که جان خود را فدا کردهاند نادیده گرفت؛ اما دوم آنکه این واقعیت نیز نباید مانع از اندیشیدن به راههای نو و صلحآمیز شود.»
دمیرتاش تصریح کرد که تا این مرحله از تاریخ، «هیچکدام از فرزندان این سرزمین بیهوده جان خود را از دست ندادهاند» و افزود: «اگر امروز بر پایهی برابری، عدالت، آزادی و دموکراسی، برادرانگی و همزیستی را مبنا قرار دهیم، یاد همهٔ جانباختگان گرامی خواهد ماند و قربانیان، بخشی از مسیر صلح خواهند بود.»
او همچنین به نمایندگان مجلس ترکیه پیشنهاد کرد برای نشان دادن ارادهای واقعی در مسیر صلح، به دیدار عبدالله اوجالان در جزیره امرالی بروند و افزود: «کسانی که آمادهٔ ترک کوهها و پایین آمدن از جبهه هستند، میخواهند ببینند که دولت در این مسیر صادق و جدی است. آنان باور دارند که بازگشت به سیاست مدنی و خلع سلاح کامل تنها با گفتوگوی مستقیم ممکن است.»
دمیرتاش در پایان خطاب به قانونگذاران ترکیه گفت: «سالهاست جوانان ما به کوهها و عملیاتهای برونمرزی فرستاده میشوند. خطر اصلی همیشه بر دوش آنان بوده و بسیاری با خون خود بهای این جنگ را پرداختهاند. حالا که فرصت تاریخی برای پایان دادن به این درگیری فراهم شده است، لطفاً شما هم اندکی خطر کنید و با سفر به امرالی، به این مناقشه برای همیشه پایان دهید. خطری که شما میپذیرید مرگ نیست، بلکه تنها ریسک سیاسی است.»
نظر شما