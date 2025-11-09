احمد شرع جهت دیدار با ترامپ وارد واشنگتن شد

به گزارش کردپرس، «احمد شرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه برای انجام دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، در رأس هیئتی وارد واشنگتن شد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، احمد شرع که پیش‌تر رهبری یک گروه افراطی تندرو را بر عهده داشت و دولت ایالات متحده برای دستگیری او جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود، نخستین رئیس‌ دولت سوریه خواهد بود که به کاخ سفید قدم می‌گذارد.