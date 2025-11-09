۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹

احمد شرع جهت دیدار با ترامپ وارد واشنگتن شد

سرویس سوریه - «احمد شرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه، برای انجام دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید، وارد واشنگتن شد.

به گزارش کردپرس، «احمد شرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه برای انجام دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، در رأس هیئتی وارد واشنگتن شد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، احمد شرع که پیش‌تر رهبری یک گروه افراطی تندرو را بر عهده داشت و دولت ایالات متحده برای دستگیری او جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود، نخستین رئیس‌ دولت سوریه خواهد بود که به کاخ سفید قدم می‌گذارد.

بر اساس برنامه‌ اعلام‌شده، وی قرار است به ائتلاف جهانی تحت رهبری ایالات متحده در مبارزه با داعش بپیوندد.

همچنین انتظار می‌رود رؤسای سوریه و آمریکا در دیدار روز دوشنبه خود درباره بازسازی سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی گفت‌وگو و تبادل نظر کنند.

