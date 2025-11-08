حذف کردها از هیئت همراه احمد الشرع در سفر به آمریکا

به گزارش کردپرس، در حالی که احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، روز دوشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ برای دیدار با دونالد ترامپ عازم واشنگتن می‌شود، منابع کردی از حذف کامل نمایندگان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه از هیئت رسمی دمشق خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته ناظران می‌تواند نشانه‌ای از نادیده‌گرفتن دوباره کردها در معادلات سیاسی آینده سوریه باشد.

بر اساس گزارش گزارش پایگاه خبری المانیتور، کردهای سوریه در آستانه سفر احمد الشرع به آمریکا نسبت به کنار گذاشته‌شدن از گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان دمشق و واشنگتن ابراز نگرانی کرده‌اند.

«عادل کریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دمشق، در گفت‌وگو با المانیتور گفت: حذف کردها از هیئت سوری واقعاً تأسف‌برانگیز است. ما امیدوار بودیم، با توجه به همکاری مشترک‌مان در ده سال گذشته، روزی نمایندگان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز به کاخ سفید دعوت شوند،.

به گفته مقامات‌آمریکایی، قرار است احمد الشرع روز دوشنبه در کاخ سفید با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دیدار و درباره روند بازسازی سوریه، آینده نیروهای آمریکایی در این کشور و طرح‌های مربوط به آشتی ملی گفت‌وگو کند.

تحلیلگران معتقدند حذف کردها از این سفر می‌تواند شکاف تازه‌ای در روابط میان دمشق و نیروهای کرد ایجاد کند و نگرانی‌ها درباره توافقات احتمالی پشت درهای بسته را افزایش دهد