درخشش ورزشکاران کردستان در رقابت های قهرمانی پارادوومیدانی و پاراوزنه برداری کشور

به گزارش کرد پرس، در رقابت های قهرمانی کشور پارا دوومیدانی بانوان با عنوان گرامیداشت شهید عوض آزموده که در مجموعه ورزشی جانبازان و توان یابان آفتاب انقلاب برگزار شد، تیم بانوان کردستان با سه نماینده به مربیگری ژیان صمدی و سرپرستی شهناز عزیزی عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشت.

در این مسابقات «رویا بیگ پور» در ماده ۱۰۰ متر به مدال طلا دست یافت، «نازیلا فداکار» با عملکردی چشمگیر، مقام نخست ماده ۱۵۰۰ متر را از آن خود کرد و «دیانا قادری» نیز در ماده ۱۵۰۰ متر عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره را کسب کرد.

همچنین در رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی منطقه ۲ کشور که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، ورزشکاران توانمند کردستانی موفق به کسب دو نشان ارزشمند دیگر شدند.

در این رقابت ها نیز «معین احمدی» در دسته فوق سنگین با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد و «یاسین رحیمیان» در دسته ۶۵ کیلوگرم با ثبت وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی، موفق به کسب مدال برنز شد.

هدایت تیم پاراوزنه برداری کردستان را علی کمری و انور محمدی بر عهده داشتند.