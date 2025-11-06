سرویس سوریه - آنچه در واشنگتن در ۱۰ نوامبر میان ترامپ و جولانی رقم میخورد، نه پایان یک گفتوگو بلکه آغاز مرحلهای است که در آن سوریه باید میان «ادغام واقعی» و «ادغام مدیریت شده» یکی را انتخاب کند — انتخابی که تعیین کننده نظم امنیتی خاورمیانه در سالهای پیش رو خواهد بود.
به گزارش کردپرس، هفت ماه پس از امضای توافق ادغام میان دولت احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، سوریه در نقطهای ایستاده است که هر تصمیم سیاسی میتواند مسیر آینده کشور را دگرگون کند. روندی که در آغاز تنها بر روی کاغذ وجود داشت، اکنون به مرحلهای رسیده است که میتواند نقشه نظامی و سیاسی کشور را بازتعریف کند. طرح ادغام حدود چهل هزار نیرو ی SDF در قالب سه لشکر منطقهای و چند تیپ ویژه ضدترور، محور اصلی گفتوگوهای میان دمشق، واشنگتن و متحدان منطقهای است؛ اما اختلاف نظر میان طرفها درباره شکل، ساختار و ماهیت این ارتش تازه همچنان عمیق است.
این سفر تاریخی میتواند بسیاری از ابهامات باقی مانده درباره ماهیت ارتش جدید، نقش کردها در ساختار آن و جایگاه دولت مرکزی در نظم امنیتی آینده سوریه را روشن کند. در آستانه این سفر، پرسش اصلی چنین است: آیا «ادغام» به معنای واقعی کلمه، میتواند نخستین گام در بازسازی وحدت ملی سوریه باشد، یا به صحنهای تازه از رقابت قدرتها در سرزمینی فرسوده از جنگ تبدیل خواهد
در نگاه رسمی دمشق، این تقسیمبندی قرار است نشانگر بازسازی «ارتشی ملی و چندقومیتی» باشد، اما در واقع تلاشی است برای حفظ تعادل شکننده میان مطالبه تمرکزگرایی دولت و اصرار کردها بر حفظ اختیارات محلی خود. همزمان با طرح ساختاری، گامهایی نیز در سطح عملی برداشته شد. در اواخر اکتبر، Press North گزارش داد که فهرستی شامل حدود هفتاد فرمانده ارشد SDF به ائتلاف بینالمللی ارائه شده تا در فرآیند انتخاب و انتصاب به مناصب جدید نظامی در دمشق مورد بررسی قرار گیرند. این فهرست شامل فرماندهان سه لشکر پیشنهادی، مسئولان تیپهای ویژه و افسران رابط میان ستاد کل ارتش و فرماندهی SDF است. چنین اقدامی، به تعبیر منابع غربی، «اولین نشانه اعتماد دوطرفه پس از توافق مارس» به شمار میرود.
این تفاوت لحن، به روشنی نشان میدهد که واشنگتن تلاش دارد روند ادغام را به عنوان موفقیتی دیپلماتیک عرضه کند، در حالی که دمشق هنوز آن را صرفاً امتیازی تاکتیکی برای مهار حضور آمریکا در شمال و شرق میبیند.
به این ترتیب، مسیر ادغام کردها در ساختار دولت سوریه بیش از آن که در میدان نبرد تعیین شود، اکنون در میز مذاکره قانون اساسی و در توازن میان واشنگتن، دمشق و آنکارا رقم میخورد. نتیجه این روند، مشخص خواهد کرد که ارتش و دولت جدید سوریه صرفاً تلفیقی از نیروها خواهند بود یا پایهای برای شکلگیری کشوری دموکراتیک و چندقومیتی در دوران پس از جنگ.
سناریوی نخست – ادغام تثبیت شده در این مسیر: دیدار واشنگتن به توافقی منجر میشود که در آن ساختار فرماندهی مشترک میان ارتش سوریه و یگانهای پیشین SDF به طور رسمی تصویب میگردد.
سناریوی سوم – ادغام کنترلشده: بر پایه تحلیل DC Washington Center Arab اکتبر ٢٠٢٥، محتملترین مسیر، ادغامی تدریجی و محدود است؛ به گونهای که نیروهای دموکراتیک در قالب تیپهای محلی زیر نظر ستاد کل دمشق فعالیت کنند و فرماندهی کلان همچنان در اختیار دولت مرکزی بماند.
کد خبر 2790447
نظر شما