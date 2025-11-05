ظرفیت های کردستان را فعال کنید/ منصور اولی

کرد پرس- بر اساس اصول علمی اثبات شده، دارایی آن چیزی است که به صورت بالقوه و عموما خدادادی در نزد یک فرد، جامعه یا محیط جغرافیایی وجود دارد و عموما هم فرد یا جامعه یا محیط جغرافیایی در «اکتساب» آنها نقشی نداشته اند. با قبول این تعریف می تون منابع مهم استان و ظرفیت های بالقوه آن را جزو «دارایی» های طبیعی آن به شمار آوریم. مثال های آن هم آشناست از منابع آبی، خاک و معادن بگیرید تا مرز و جذابیت های گردشگری و حتی با کمی اغماض جذابیت های فرهنگی و بسیاری دیگر از ظرفیت ها.

در طول سالیان «نظام تدبیر» کشور برای تبدیل این دارایی های مهم کردستان به ثروت کوتاهی کرده و اگر هم طرح و برنامه ارایه شده است در اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شده که باعث شده چرخه «دارایی»- «سرمایه» و در نهایت «ثروت» در استان کردستان شکل نگیرد. این گزاره قطعا به معنی نفی اقدامات عمرانی و غیرعمرانی بسیاری که در استان انجام گرفته نیست سخن این است خلاء های جدی در توسعه استان وجود دارد که موجب شده آنچه برابر با ظرفیت های مهم استان باید انجام می گرفت انجام نشود و نتایج حاصل شده از اقدامات انجام گرفته رضایت بخشی 100 درصدی به بارو نیاورد.

ازاین رو به نظر می رسد طرح توسعه در استان کردستان نیازمند بازنگری همنوایانه است. همنوایانه به معنی دقیق جامعه شناسی توسعه. به زبان ساده تر برای توسعه استان کردستان اول از همه باید مردم استان به طور عام و نخبگان استان به طور خاص مشارکت داده شوند تا برنامه ها و طرح ها در اجرا هم به دستاورد مورد انتظار برسند.

برای موفیت در این زمینه هم چندین ظرفیت مهم استان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای بهره گیری از آنها برنامه های عملیاتی ارایه و به اجرا گذاشته شود.

یکی از مهم ترین ظرفیت های استان کردستان نیروی انسانی جوان، خلاق، تحصیل کرده و دغدغه مند است. این نیروها در بخش های مختلف از کشاورزی و خاک شناسی، محیط زیست و معادن و صنعت و خدمات فنی و مهندسی و .... آموزش دیده و آماده ایفای نقش در بخش های دولتی و خصوصی هستند.

در حال حاضر مهم ترین عامل کم تحرکی شان نبود سرمایه گذاری های کلان یا به بیان دقیق تر علمی «کمبود سرمایه» است. همانطور که اشاره شد کردستان سرشار از دارایی است اما برای تبدیل این دارایی ها به ثروت نیازمند سرمایه است.

بنابراین می توان گفت با توجه به وضعیت فعلی کشور، از رییس جمهور و هیات همراه او می توان انتظار داشت که در دو بخش به جبران کمبود سرمایه در استان اهتمام ورزند، اول شرکت های مهم دولتی مانند ایدرو و ایمیدرو و سایر شرکت های مهم زیر مجموعه دولت را ترغیب به سرمایه گذاری در استان کنند و دوم هم تجهیز منابع بانکی در استان با نگاه «تبعیض مثبت» مورد توجه قرار گیرد. البته یکی از مهم ترین پیش نیازهای این مهم اصلاح «نظام تدبیر» و برنامه ریزی در استان است.

یکی دیگر از ظرفیت های بسیار مهم استان حوزه فرصت های تجارت مرزی است. برای بهره گیری از این ظرفیت ها یکی از الزامات مهم توجه به گسترش زیرساخت ها است. در حال حاضر استان کردستان نسبت به موقعیت جغرافیایی اش و همچنین ظرفیت های تجارت مرزی اش از زیرساخت های لازم چه در حوزه راه، چه راه آهن و چه خطوط هوایی برخوردار نیست. جاده های کردستان حتی نسبت به جاذبه های گردشگری استان مناسب نیست و از آن ها به عنوان قتلگاه یاد می شود.

در کردستان حتی یک متر هم آزاد راه وجود ندارد و وضعیت کریدور شمال- جنوب هم که بیش از 370 کیلومتر آن در استان واقع شده نامطلوب است. بنابراین یکی دیگر از مهم ترین انتظارات از دستاوردهای سفر رییس جمهور به کردستان توجه به این امر مهم است.

منابع آبی هم یکی از ظرفیت ها و هم یکی از چالش های مهم در استان کردستان به شمار می آید. از یک سو استان نسبت به بسیاری دیگر از نقاط کشور از نظر دسترسی به منابع آبی وضعیت مناسب تری دارد اما از آن سو نبود یک مدیریت علمی، پاسخگو و یکپارچه در این حوزه موجب هدر رفت منابع می شود.

بازنگری در سیاستگذاری های حوزه کشاورزی و اصلاح الگوی کشت از جمله راهکاری های مدیریت درست این منابع است انتظار می رود یکی از خروجی های مهم سفر دکتر پزشکیان به کردستان تصمیم گیری اصولی در این بخش باشد.

یکی از اقدامات مهم دولت با همراهی حاکمیت انتصاب استاندار کُرد اهل سنت در استان کردستان است و در این امر شکی نیست. انتظار می رود دولت با همراهی و پشتیبانی از استاندار جوان کردستان، بکوشد که این انتصاب تبدیل به یک تحربه موفق شده و حلاوت و شیرینی آن برای مردم این دیار دو چندان شود.

استفاده از نخبگان کُرد در پست های مدیریتی کلان، بهره گیری عالمانه از معادن در جهت توسعه استان، رسیدگی به وضعیت بیکاری و تصمیم سازی برای افزایش میانگین درآمد سرانه استان از طرق مختلف مانند ایجاد و راه اندازی طرح های صنعتی همساز با ظرفیت های استان و توجه ویژه به ظرفیت های مهم گردشگری در استان را هم می توان به عنوان انتظارات به حق دیگری قلمداد کرد که مردم کردستان از رییس جمهور و هیات دولت دارند......