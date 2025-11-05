تزریق پول امارات به اقلیم کردستان و عراق برای بازگشت شرکت های غربی

به گزارش کردپرس، مجله اویل پرایس در گزارشی پیرامون چگونگی بازگشت سریع شرکت های انرژی غربی به عراق و اقلیم کردستان در چند سال گذشته نوشت:غول‌های نفت و گاز غربی با پشتیبانی سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی در حال بازگشت به عراق هستند تا نفوذ ایران را مهار کرده و کنترل راهبردی خود را بازسازی کنند.

بر این اساس، پروژه توسعه میدان گازی «خورمور» در اقلیم کردستان، گام کلیدی در احیای حضور انرژی و نفوذ ژئوپلیتیک غرب در بین النهرین به شمار می‌رود. واشنگتن همکاری فزاینده ابوظبی را عاملی حیاتی برای ایجاد توازن در برابر گسترش نفوذ چین و روسیه در خاورمیانه می‌داند.

تلاش غرب برای بازسازی نفوذ خود در قلب خاورمیانه – یعنی بین النهرین – با بازگشت شرکت‌های بزرگ نفت و گاز آمریکا و اروپا به عراق شدت گرفته است.

هدف این بازگشت، دور کردن بغداد از محور ایران و کاستن از نفوذ چین و روسیه در بخش انرژی منطقه است. به باور ناظران، موفقیت این طرح بدون حمایت ضمنی بازیگران منطقه‌ای ممکن نبود و امارات در این میان نقشی کلیدی یافته است.

نقش امارات در پروژه خورمور

دو شرکت اماراتی دانا گاز و کرسنت پترولیوم با آغاز فروش گاز از پروژه توسعه میدان گازی خورمور، نقشی محوری در این روند ایفا می‌کنند.

این پروژه که توسط کنسرسیوم پرل پترولیوم اداره می‌شود، اکنون حدود ۸۰ درصد برق اقلیم کردستان را تأمین می‌کند.

تأمین مالی ۱.۱ میلیارد دلاری توسعه آن از سه مسیر انجام شد:

۱. بانک شارجه امارات

۲. اوراق قرضه ۳۵۰ میلیون دلاری پرل پترولیوم

۳. وام 250 میلیون دلاری رسازمان مالی توسعه آمریکا (DFC)

هم‌زمان، شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) نیز برای توسعه همکاری‌های نفتی با بغداد وارد مذاکره شده و کرسنت پترولیوم سه قرارداد ۲۰ ساله در دیاله و بصره امضا کرده است.

پیوند دوباره بغداد و اربیل

افزایش تولید گاز اقلیم کردستان بخشی از راهبرد غرب برای همگرایی بیشتر میان بغداد و اربیل است؛ اقدامی که می‌تواند روابط اقلیم با شرکت‌های چینی و ایرانی را کاهش دهد.

برای آمریکا، اقلیم کردستان نه‌تنها منبع انرژی، بلکه پایگاهی راهبردی برای نظارت بر ایران به‌شمار می‌رود.

زمینه تاریخی

۱. مرحله اول (۲۰۰۳–۲۰۱۸): حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی و اروپایی پس از اشغال عراق.

۲. مرحله دوم (۲۰۱۸–۲۰۲۴): خروج غرب پس از گسترش نفوذ ایران و ورود چین و روسیه.

۳. مرحله سوم (۲۰۲۵): بازگشت غرب با محوریت امارات و سیاست‌های جدید واشنگتن در دوره دوم ترامپ.

بازتعریف روابط واشنگتن و ابوظبی

پس از دوره‌ای از تنش در دوران بایدن، همکاری‌های جدید در چارچوب «مدل عادی‌سازی روابط» احیا شده است.

امارات اکنون بخشی از محور آمریکا–اسرائیل–امارات است که در راهبرد جهانی واشنگتن، نقش موازنه‌گر در برابر ایران، چین و روسیه دارد.

امارات به محور بازگشت غرب به عراق بدل شده است؛ محوری که:

منابع مالی پروژه‌های انرژی را تأمین می‌کند،

بازگشت شرکت‌های غربی را برای بغداد و اربیل قابل‌قبول می‌سازد،

و در چارچوب اتحاد ژئوپلیتیک جدید، تعادل قدرت را به سود غرب تغییر می‌دهد.

در نتیجه، عراق بار دیگر به میدان رقابت انرژی و نفوذ جهانی تبدیل شده و ابوظبی در پشت صحنه، بازیگر اصلی بازگشت غرب به بین النهرین است.

سامون اتکینز

اویل پرایس