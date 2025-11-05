۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۶

شرکت نفت عراق (سومو):

فروش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان توسط شرکت نفت عراق در ماه گذشته

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شرکت بازاریابی نفت عراق در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی،به‌طور میانگین روزانه بیش از ۱۸۸ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان به فروش رفته است.

به گزارش کردپرس، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی، اقلیم کردستان ۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۸۶ بشکه نفت صادر کرده است؛ که میانگین صادرات روزانه آن ۱۸۸ هزار و ۲۲۱ بشکه بوده است.

به گزارش این شرکت، بیشترین میزان صادرات روزانه نفت اقلیم کردستان در ماه گذشته مربوط به نهم ماه بوده که طی آن یک میلیون و ۳۱ هزار و ۴۴۵ بشکه نفت توسط نفتکش «پولیگوس» بارگیری شده است.

بر اساس جزئیات ارائه‌شده، میزان صادرات نفت اقلیم کردستان در روزهای مختلف ماه گذشته به این ترتیب بوده است:
۳م ماه؛ ۶۴۷ هزار بشکه،
۶م ماه؛ ۳۳۱ هزار و ۲۴ بشکه،
۹م ماه؛ یک میلیون و ۳۱ هزار و ۴۴۵ بشکه،
۱۳م ماه؛ ۶۰۱ هزار و ۸۲۳ بشکه،
۱۶م ماه؛ ۵۷۸ هزار و ۳۹۸ بشکه،
۲۰م ماه؛ یک میلیون و ۲۷ هزار و ۱۱۹ بشکه،
۲۴م ماه؛ ۶۰۸ هزار و ۶۸۰ بشکه،
و در روز ۳۰م ماه نیز یک میلیون و ۳۶۵ بشکه نفت صادر شده است.

در همین ماه، از میادین مرکزی بصره ۶۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۱۹۲ بشکه نفت خام صادر شده که میانگین روزانه آن ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۵۵۵ بشکه بوده است.
همچنین از نفت سنگین بصره ۳۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۱۴ بشکه نفت صادر شده که معادل روزانه یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۱۰ بشکه است.

بر این اساس، مجموع صادرات نفت عراق در ماه گذشته (با احتساب اقلیم کردستان) ۱۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۷۰ بشکه بوده است.

