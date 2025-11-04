راهپیمایی ایلامیان در ۱۳ آبان برگزار شد / متحد و استوار، مقابل استکبار

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مراسم راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور گسترده مردم، مسئولان و دانشآموزان ایلامی از خیابان آیتالله حیدری آغاز و پس از طی مسیر تا میدان کشوری، در مصلی بزرگ شهر ادامه یافت.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام بعنوان سخنران این مراسم ۱۳ آبان را تجدیدمیثاق ملت با شهدا و نماد پایداری نسل آینده ایران دانست و گفت:بیش از ۳۶ هزار دانشآموز در راه حفظ ایران و شکست دشمنان جان خود را فدا کردند؛ شهید حسین فهمیده نیز نوجوان ۱۳ سالهای بود که با بستن نارنجک به کمر، زیر تانک دشمن رفت و جانش را فدای وطن کرد.
سردار سیدصادق حسینی ادامه داد: شهدا الگوهایی هستند برای نسل امروز؛ شما دانشآموزان باید راه آنان را ادامه دهید و فهمیدههای آینده باشید.
خاطرنشان کرد: اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در شرایط مختلف، رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و امروز نیز باید اطاعت از رهبری و حفظ وحدت، در اولویت همه ما باشد؛ از این رو ۱۳ آبان را گرامی میداریم و بر عهد خود با شهدا و آرمانهای انقلاب پایبند میمانیم.
نظر شما