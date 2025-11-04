۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶

رونمایی از کتاب «آرمان کردستان»؛ روایت فداکاری که به فرهنگ تبدیل شد

رونمایی از کتاب «آرمان کردستان»؛ روایت فداکاری که به فرهنگ تبدیل شد

سرویس کردستان - در آیینی صمیمی اما پرشور در سنندج، از کتاب «آرمان کردستان» نوشته گلاله صادقی رونمایی شد؛ اثری که نه تنها زندگی یک جوان فداکار را روایت می کند، بلکه روح ازخودگذشتگی مردم کردستان را بازتاب می دهد.

به گزارش کرد پرس، فرماندار شهرستان سنندج در این مراسم با تأکید بر اینکه فرهنگ فداکاری بخشی از هویت مردم کردستان است، گفت: حفظ و انتقال این روحیه به نسل های آینده وظیفه ای مشترک است و کتاب هایی مانند آرمان کردستان، یاد انسان های ایثارگر را زنده نگه می دارند و جامعه را به همدلی و امید دعوت می کنند.

غریب سجادی با اشاره به شخصیت آرمان بنفشی، جوان فداکار سنندجی که محور این کتاب است، افزود: آرمان فقط یک نام نیست؛ او نمادی از مسئولیت پذیری و نوع دوستی است؛ گرامی داشت یاد و راه او، پاسداشت ارزش های انسانی است.

وی اظهار کرد: اهمیت یک اثر فرهنگی به حجم آن نیست، بلکه در پیامی است که منتقل می کند؛ آرمان کردستان با زبانی ساده و تأثیرگذار، داستان جوانی را روایت می کند که فداکاری اش می تواند الهام بخش نسل امروز باشد.

کتاب «آرمان کردستان» به قلم گلاله صادقی، روایتی مستند و انسانی از زندگی و ایثار آرمان بنفشی است؛ جوانی که نامش امروز در حافظه جمعی مردم کردستان، به نشانی از عشق، مسئولیت و انسانیت بدل شده است.

کد خبر 2790365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha