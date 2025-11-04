باغچه لی: آزادی دمیرتاش به نفع ترکیه است + فیلم

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در اظهاراتی غیرمنتظره درباره پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش، از تصمیم نهایی دادگاه حقوق بشر اروپا استقبال کرد و گفت دمیرتاش از مسیر قانونی به نتیجه رسیده است. این سخنان در حالی بیان شد که دادگاه حقوق بشر اروپا با رد اعتراض ترکیه، حکم خود مبنی بر «نقض حقوق» و «آزادی فوری» دمیرتاش را قطعی اعلام کرده است.

دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی، در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارهٔ تصمیم نهایی دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش، گفت: «آقای دمیرتاش از مسیرهای قانونی به نتیجه رسیده است. آزادی او برای ترکیه مفید و مایه خیر خواهد بود.»

این سخنان پس از پایان نشست فراکسیون حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه و در واکنش به پرسش خبرنگاران مطرح شد. باغچه لی همچنین گزارش‌ها دربارهٔ وجود اختلاف در ائتلاف جمهور (میان حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه) را قاطعانه رد کرد و گفت که این ائتلاف همچنان استوار است.

گفتنی است، دادگاه حقوق بشر اروپا چندی پیش حکم داده بود که در پرونده دمیرتاش، حقوق اساسی او نقض شده و باید «فوراً آزاد شود». دولت ترکیه به این تصمیم اعتراض کرده بود، اما دادگاه حقوق بشر روز گذشته اعتراض آنکارا را رد و رأی پیشین خود را قطعی اعلام کرد.

به این ترتیب، حکم «نقض حقوق» در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش نهایی شد و او اکنون وارد نهمین سال حبس خود در زندان شد، در حالی که پرونده او به نماد بحث دربارهٔ حقوق بشر و استقلال قضایی در ترکیه بدل شده است.