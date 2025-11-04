۷۰ هزار تن کود ازته بین کشاورزان کردستانی توزیع شد

به گزارش کرد پرس، شاپور کرمی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ هزار و ۹۵۰ تن کود فسفاته، ۵ هزار و ۸۵۰ تن کود پتاسه و ۷۰ هزار و ۷۰۰ تن کود ازته (اوره) در استان تامین، تدارک و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تامین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی نقش مهمی در پایداری تولید دارد، افزود: کودهای عرضه‌شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کیفیت مطلوب و استانداردهای لازم برخوردار بوده و توزیع آن در راستای اجرای الگوی کشت و بهره‌برداری اصولی از منابع تولید انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان اظهار کرد: هم‌اکنون انواع کود مورد نیاز کشاورزان در عاملین توزیع، کارگزاران بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی استان موجود است و کشاورزان می‌توانند مطابق با نیاز خود نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

کرمی ادامه داد: این میزان تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، با هدف حمایت از تولید داخلی و پایداری امنیت غذایی در استان انجام شده است.