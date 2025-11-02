۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۶

عراق و ترکیه در زمینه همکاری آبی توافقنامه امضا کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه سازوکار اجرایی توافقنامه همکاری چارچوبی در زمینه آب را با نظارت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امضا کردند.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، السودانی بیان کرد که این توافق با توجه به مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ و مشترک در بخش آب در راستای مقابله و اداره بحران کم‌آبی، یکی از راه حل‌های پایدار برای بحران آب در عراق خواهد بود.

وی توضیح داد که توافق سازوکار تامین مالی، روابط دوجانبه با ترکیه را تقویت و به توسعه آن در زمینه‌های مختلف به منظور تحقق منافع مشترک دو کشور دوست کمک می‌کند.

از طرفی دیگر فیدان درود رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را به وی ابلاغ و اقدامات دولت کنونی در راستای تقویت روابط دو جانبه که نتیجه آن امضای چندین توافقنامه و یادداشت تفاهم در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است را ستود.

