٣٠ بیمار در آذربایجان غربی با اهدای عضو نجات یافتند

او ادامه داد: ٣عضو بدن «سامان سیاوشی» جوان ۳۳ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌ وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه اهدا شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: در سال جاری، ۱۲ مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی ثبت شده که به واسطه آن جان بیش از ۳۰ بیمار نجات یافته است. همچنین سال گذشته نیز ۳۴ مورد اهدای عضو در استان انجام شد که جان ۸۸ بیمار را نجات داد.

او تصریح کرد: پیش‌تر تعداد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی به سختی از ۱۰ مورد فراتر می‌رفت اما در دو سال اخیر با تلاش‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی، این روند بهبود یافته است.

اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده، کلیه‌ها، لوزالمعده و پانکراس و همچنین برخی بافت‌ها مانند پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان، دریچه قلب و قرنیه هستند.