بازگشت ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان از زمان سقوط اسد

به گزارش کردپرس، «علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که از زمان سقوط نظام بشار اسد، ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان بازگشته‌اند.

به نوشته آژانس خبری سانا، «علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه در نشستی در مقر حزب عدالت و توسعه در استان کلس گفت: «شمار سوری‌هایی که به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشتند به ۵۵۰ هزار نفر رسید.»