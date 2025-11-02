۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲

بازگشت ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان از زمان سقوط اسد

بازگشت ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان از زمان سقوط اسد

سرویس سوریه - وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که از زمان سقوط بشار اسد، ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان بازگشته‌اند.

به گزارش کردپرس، «علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که از زمان سقوط نظام بشار اسد، ۵۵۰ هزار سوری از ترکیه به کشورشان بازگشته‌اند.

به نوشته آژانس خبری سانا، «علی یرلی کایا» وزیر کشور ترکیه در نشستی در مقر حزب عدالت و توسعه در استان کلس گفت: «شمار سوری‌هایی که به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشتند به ۵۵۰ هزار نفر رسید.»

وی توضیح داد که از سال ۲۰۱۶ تاکنون دو میلیون و ۲۹۰ هزار سوری به کشورشان بازگشتند.

وزیر کشور ترکیه به تداوم اقدامات کشورش برای اهتمام بسیار به بازگشت شهروندان سوری اشاره کرد.

پیش از این کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از جامعه بین‌الملل خواستار تقویت حمایت برای پایان رنج آوارگی میلیون‌ها سوری و کمک به کشور در بازسازی شد.

کد خبر 2790267

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha