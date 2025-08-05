دیدار وزرای کشور ترکیه و دولت موقت سوریه در آنکارا

به گزارش کردپرس، «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه، روز دوشنبه (۴ آگوست ۲۰۲۵) در آنکارا از «انس خطاب» وزیر کشور دولت موقت سوریه، استقبال کرد.

به نوشته آژانس خبری آناتولی، «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در دیدار با «انس خطاب» همتای سوری خود، موضوع همکاری میان دو وزارت کشور، به‌ویژه در حوزه امنیتی و همچنین حمایت از وزارت کشور سوریه و سازمان‌های تابعه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دو طرف همچنین در رابطه با تبادل دانش و تجربیات، برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده و همکاری در زمینه بازگشت داوطلبانه شهروندان سوری تحت حمایت موقت در ترکیه، رایزنی و تبادل نظر کردند.