پایان سیاست «تغییر رژیم» آمریکا در خاورمیانه

به گزارش کردپرس به نقل از آسوشیتدپرس، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه در سخنرانی خود در برابر مقام‌های خاورمیانه اعلام کرد که «دوران تغییر رژیم و ملت‌سازی» در سیاست خارجی آمریکا، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به پایان رسیده است.

اظهارات گابارد در نشست امنیتی سالانه «گفت‌وگوی منامه» که به ابتکار مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در بحرین برگزار می‌شود، تأکیدی بر مواضعی بود که ترامپ پیش‌تر در سفرش به خاورمیانه بیان کرده بود.

به گفته او، در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، اهداف سنتی آمریکا برای گسترش حقوق بشر و ترویج دموکراسی در منطقه جای خود را به تمرکز بر «رونق اقتصادی و ثبات منطقه‌ای» داده است. این رویکرد شامل تلاش برای تثبیت آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه و نیز پایان دادن به «جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران» است.

گابارد که از نمایندگان پیشین کنگره از ایالت هاوایی و از کهنه‌سربازان گارد ملی ارتش آمریکاست، گفت: «دهه‌هاست که سیاست خارجی ما در چرخه‌ای بی‌ثمر و بی‌پایان از تغییر رژیم و ملت‌سازی رویکردی یکسان برای همه کشورها که شامل سرنگونی دولت‌ها، تحمیل نظام حکمرانی خود بر دیگران، مداخله در منازعاتی بود که به‌درستی درک نشده بودند، و در نهایت، بیرون آمدن از آنها با دشمنان بیشتر و دوستان کمترگرفتار شده بود.»

او افزود: «نتیجه چه بود؟ صرف تریلیون‌ها دلار، از دست رفتن شمار بی‌شماری از جان‌ها و در بسیاری موارد، ایجاد تهدیدات امنیتی بزرگ‌تر.»

به نوشته آسوشیتدپرس، این ارزیابی کاملاً با دیدگاه شخص ترامپ درباره جنگ‌هایی همخوانی دارد که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن آغاز شد. ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش توافق خروج از افغانستان را امضا کرد؛ توافقی که در دوره بایدن به خروجی آشفته در سال ۲۰۲۱ منجر شد. هم‌زمان، او از «احمد الشرع»، رئیس‌جمهور موقت سوریه – که پیش‌تر از اعضای القاعده و زندانی نیروهای آمریکایی در عراق بود – حمایت کرده است.

با این حال، گابارد در سخنانش اشاره‌ای به اقدامات مداخله‌جویانه دیگر ترامپ؛ از جمله اعزام ناوهای جنگی به سواحل آمریکای جنوبی، حملات مرگبار به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، و دستور او به سیا برای اجرای عملیات پنهانی علیه ونزوئلا که نگرانی‌هایی درباره احتمال تهاجم نظامی و تلاش برای سرنگونی رئیس‌جمهور اقتدارگرای آن کشور برانگیخته است، نکرد.

گابارد در پایان سخنان کوتاهش اذعان کرد که «چالش‌های جدی» همچنان در خاورمیانه باقی مانده است. او گفت آتش‌بس در غزه «هنوز شکننده» است .

گابارد افزود: «راه پیش رو ساده یا هموار نخواهد بود، اما رئیس‌جمهور کاملاً متعهد است که این مسیر را ادامه دهد.»

او در حالی در این نشست شرکت کرده که در داخل آمریکا، دولت به‌دلیل تعطیلی عمومی با بحران سیاسی داخلی مواجه است.