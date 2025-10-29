SDF ادعای حمله نیروهایش به مواضع ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین را تکذیب کرد

در بیانیه‌ منتشرشده از سوی مرکز اطلاع‌رسانی SDF این ادعا تکذیب شد و در آن آمده است: «خبرگزاری سانا، که اخبار خود را از وزارت دفاع سوریه منتشر می‌کند، ادعا کرده است که نیروهای ما به یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین در حومه‌ حلب حمله کرده‌اند که در نتیجه‌ی آن دو سرباز کشته و یک تن زخمی شده‌اند. ما در SDF اعلام می‌کنیم که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و نیروهای ما هیچ‌گونه فعالیتی در خط تماس با آنها انجام نداده‌اند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «بر اساس اطلاعات میدانی ما، حادثه به‌دلیل انفجار یک مین در اطراف یکی از مواضع ارتش دمشق رخ داده است و هیچ ارتباطی با نیروهای ما ندارد. ما بر تعهد خود به کاهش تنش، حفظ ثبات و ادامه‌ تلاش‌های ملی برای مقابله با تهدیداتی که امنیت و صلح مناطق ما را هدف می‌گیرند، تأکید می‌کنیم. همچنین از رسانه‌ها می‌خواهیم که در انتشار اخبار دقت کرده و تنها به منابع معتبر تکیه کنند، چرا که اخبار نادرست می‌توانند موجب افزایش تنش یا گمراهی افکار عمومی شوند.»