۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۴

SDF ادعای حمله نیروهایش به مواضع ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین را تکذیب کرد

سرویس سوریه - مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که خبر حمله نیروهای SDF به یکی از مواضع ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین صحت ندارد و حادثه گزارش‌شده ناشی از انفجار مین متعلق به نیروهای دولتی بوده است.

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعای دولت موقت سوریه مبنی بر هدف قرار دادن نیروهای آنها توسط نیروهای SDF در نزدیکی سد تشرین نادرست است و این حادثه در واقع به دلیل انفجار یک مین بوده که مربوط به خود نیروهای دولتی سوریه بوده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، وزارت دفاع دولت موقت سوریه مدعی شده بود که نیروهای SDF یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه را در نزدیکی سد «تشرین» هدف قرار داده‌اند و در نتیجه‌ آن دو سرباز کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

در بیانیه‌ منتشرشده از سوی مرکز اطلاع‌رسانی SDF این ادعا تکذیب شد و در آن آمده است: «خبرگزاری سانا، که اخبار خود را از وزارت دفاع سوریه منتشر می‌کند، ادعا کرده است که نیروهای ما به یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین در حومه‌ حلب حمله کرده‌اند که در نتیجه‌ی آن دو سرباز کشته و یک تن زخمی شده‌اند. ما در SDF اعلام می‌کنیم که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و نیروهای ما هیچ‌گونه فعالیتی در خط تماس با آنها انجام نداده‌اند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «بر اساس اطلاعات میدانی ما، حادثه به‌دلیل انفجار یک مین در اطراف یکی از مواضع ارتش دمشق رخ داده است و هیچ ارتباطی با نیروهای ما ندارد. ما بر تعهد خود به کاهش تنش، حفظ ثبات و ادامه‌ تلاش‌های ملی برای مقابله با تهدیداتی که امنیت و صلح مناطق ما را هدف می‌گیرند، تأکید می‌کنیم. همچنین از رسانه‌ها می‌خواهیم که در انتشار اخبار دقت کرده و تنها به منابع معتبر تکیه کنند، چرا که اخبار نادرست می‌توانند موجب افزایش تنش یا گمراهی افکار عمومی شوند.»

