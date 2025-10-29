SDF ادعای حمله نیروهایش به مواضع ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین را تکذیب کرد

سرویس سوریه - مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیهای اعلام کرد که خبر حمله نیروهای SDF به یکی از مواضع ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین صحت ندارد و حادثه گزارششده ناشی از انفجار مین متعلق به نیروهای دولتی بوده است.
در بیانیه منتشرشده از سوی مرکز اطلاعرسانی SDF این ادعا تکذیب شد و در آن آمده است: «خبرگزاری سانا، که اخبار خود را از وزارت دفاع سوریه منتشر میکند، ادعا کرده است که نیروهای ما به یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه در نزدیکی سد تشرین در حومه حلب حمله کردهاند که در نتیجهی آن دو سرباز کشته و یک تن زخمی شدهاند. ما در SDF اعلام میکنیم که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و نیروهای ما هیچگونه فعالیتی در خط تماس با آنها انجام ندادهاند.»
کد خبر 2790197
