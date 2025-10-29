سرخط خبرهای۷ آبان خبرگزاری کردپرس

پیوستن ۱۲۰۰ شهروند کرد عفرین به نیروهای امنیتی دولت احمد الشَرع

طبق گزارش‌ها، حدود ۱۲۰۰ شهروند کرد از منطقه عفرین به نیروهای امنیت عمومی تحت رهبری دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع پیوسته‌اند. این در حالی است که اعضای اصلی نیروهای امنیتی در عفرین هنوز از میان گروه‌های سابق «ارتش ملی سوریه» هستند. شمس‌الدین حوطو، رئیس شورای محلی جندیرس، اعلام کرده که وعده ادغام ساکنان محلی، از جمله کردها، در ساختار نیروهای امنیتی جدید هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.در این میان، حدود ۳۰۰۰ نفر برای پیوستن به نیروهای امنیتی ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۲۰۰ نفر از کردهای عفرین پس از تأیید عدم ارتباط با پ‌ک‌ک پذیرفته شده‌اند.

نگرانی پ.ک.ک از کندی روند صلح با ترکیه

زگرس هیوا، سخنگوی پ.ک.ک، گفت که روند صلح با ترکیه تا کنون بیشتر یک‌جانبه از سوی پ.ک.ک پیش رفته، با اقداماتی مانند آتش‌بس و انحلال ساختار پیشین. او تأکید کرد که ترکیه هیچ اقدامی برای پیشبرد صلح نکرده و شرایط زندانی بودن عبدالله اوجالان را اصلاح نکرده است. هیوا همچنین از کمیسیون صلح پارلمان ترکیه انتقاد کرد و آن را وقت‌کشی دانست. او افزود که مبارزه پ.ک.ک شکل جدیدی به خود گرفته و همچنان به مسیر صلح و دمکراسی ادامه می‌دهند.

ادامه مشکلات زیتون کاران کرد در عفرین

برداشت زیتون در عفرین سوریه آغاز شده، اما خشکسالی شدید و فقر بر زندگی کشاورزان تأثیر گذاشته است. امسال برداشت زیتون تنها ۱۰ درصد میزان معمول بوده است. کشاورزان از کاهش محصول و مشکلاتی مانند قطع درختان توسط گروه‌های مسلح و تخریب دریاچه میدانکی پس از زلزله ۲۰۲۳ شکایت دارند.

با وجود کاهش نقض حقوق ساکنان نسبت به گذشته، مردم از تداوم نفوذ گروه‌های مسلح و بی‌عدالتی در نهادهای امنیتی جدید ناراضی‌اند.