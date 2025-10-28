پدافند غیرعامل، ضامن تداوم امنیت و توسعه پایدار در کردستان

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در آیین گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، گفت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان با جامعه هدفی بیش از ۴۰۰ هزار نفر – معادل بیش از یکچهارم جمعیت کردستان – مسئولیت سنگینی در ترویج و آموزش اصول پدافند غیرعامل بر عهده دارد.
وی افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه، اهمیت پدافند غیرعامل بهطور ملموس احساس شد و امروز نیز با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد کشور، ضرورت اجرای برنامههای مؤثر در این حوزه بیش از پیش احساس میشود.
مدیرکل صمت کردستان پدافند غیرعامل را مقولهای راهبردی دانست و اظهار کرد: تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل تضمینکننده امنیت، پایداری خدمات و سلامت جامعه در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی است.
در ادامه این مراسم، کیوان ویسی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان نیز پدافند غیرعامل را سنگر مستحکم امنیت ملی توصیف کرد و گفت: پدافند غیرعامل در واقع دفاعی بدون ابزار نظامی است که با هدف کاهش آسیبپذیری زیرساختها و حفظ کارکرد حیاتی کشور در برابر تهدیدات طراحی میشود.
وی افزود: اجرای صحیح اصول پدافند غیرعامل، علاوه بر ارتقای امنیت ملی، موجب پایداری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد شد.
ویسی تأکید کرد: کشورهایی که این اصول را به درستی اجرا میکنند، در زمان بحرانها کمترین خسارت را متحمل میشوند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان همچنین بر نقش دستگاههای اجرایی در فرهنگسازی این حوزه تأکید کرد و گفت: آموزش پدافند غیرعامل باید از سنین پایین و از محیط مدرسه آغاز شود تا در آینده نسلی آگاه و آماده در برابر تهدیدات داشته باشیم.
