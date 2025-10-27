انتظارات پ.ک.ک از آنکارا در مقابل ترک خاک ترکیه

به گزارش کردپرس، پ.ک.ک روز گذشته اعلام کرد برای نشان دادن حسن نیت و جهت پیشبرد طرح روند صلح جدید خود با ترکیه، نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج می کند و در شمال اقلیم کردستان عراق مستقر خواهد کرد.

زاگرس هیوا، سخنگوی پ.ک.ک اعلام کرد ترکیه نیز باید در مقابل اقدام پ.ک.ک به خروج از خاک این کشور، بخش هایی از مناطق کردنشین عراق و سوریه را که سالهاست اشغال کرده، رها کند.

این مقام نظامی ارشد پ.ک.ک به نشریه آمارگی گفت ترکیه بخش های زیادی از خاک عراق و سوریه را اشغال کرده و اقدام به ایجاد استحکامات نظامی در آن مناطق کرده است، اگر ترکیه می خواهد حسن نیت خود را نسبت به ایجاد صلح نشان دهد باید از این مناطق خارج شود.

سخنگوی پ.ک.ک همچنین خواستار ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ترکیه برای رفع موانع قانونی بر سر فعالیت های سیاسی کردهای این کشور شد. او تاکید کرد که قانون اساسی ترکیه باید به گونه ای باشد که کردها احساس نکنند شامل حال آنها نمی شود و آنها را در انزوا قرار می دهد بلکه قانون اساسی ترکیه باید زمینه فعالیت سیاسی کردها را فراهم کند.