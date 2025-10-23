رییس جمهور: کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین در ایران نتیجه توسعه بدون برنامه است

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در نخستین برنامه یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با فرهیختگان، فعالان فرهنگی و فعالان اقتصادی این استان، گفت: امروز در استان تهران، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور با مشکل کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین مواجه هستیم که نتیجه توسعه شهرها و استانها بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف بوده است.

رئیس جمهور افزود: سوال اساسی این است که با چه منطقی استانها و شهرهای کشور توسعه یافته درحالی که مشکلات ناشی از آن دیده نشده، منابع موجود را براساس میزان مصرف در نظر نگرفته ایم که امروز با این بحران ها و مشکلات مواجه هستیم.

او ادامه داد: خدمت رهبری عرض کردم که براساس چه منطقی تهران و شهرهای اطراف اینگونه بارگزاری شده است. الان فرو نشست زمین داریم. آب را از هر منطقه ای به تهران منتقل می کنیم اما باز هم کم می آوریم.

پزشکیان، افزود: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه فکر می کرد ایران دچار بحران است و هر غلطی دلش خواست می تواند انجام دهد، اما مردم ایران با اتحاد و انسجام خود در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کردند، درمورد مشکلات نیز معتقدم با کمک نخبگان و فرهیختگان می توانیم مشکلات را حل کنیم.