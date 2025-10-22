نرخ تضمینی گندم با بوی بیمه اجباری

به گزارش کرد پرس، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، از الزام بیمه محصولات مشمول خرید تضمینی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، از این پس پنج درصد حق بیمه از مبلغ خرید محصولات کسر میشود؛ هزینهای که پیشتر دولت پرداخت میکرد. این بیمه خسارت ناشی از خشکسالی مزارع را نیز پوشش میدهد.
به استناد مفاد قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ تصویب کرد، قیمت تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به این صورت است که گندم معمولی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه خواهد بود.
بر اساس این مصوبه قیمت گندم دروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود و منابع مورد نیاز حق بیمه پایه بیمه کشاورزی (گندم دروم و آبی) بر اساس بیمهنامههای صادره، از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی (سازمان بیمهگر و حق بیمهگذار) مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتباری تعیینشده توسط دولت تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات کشاورزان مطابق مقررات پرداخت خواهد شد.
همچنین میزان و نحوه هزینهکرد مشوقهای آن و تأمین کسری منابع صندوق بیمه در چارچوب مقررات مصرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و دستورالعمل مربوطه که از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ میشود، انجام و اطلاعرسانی میشود. در صورت افزایش هزینههای تولید، جدول یک گندم معمولی و دروم بررسی و در صورت اقتضا، غیرشمول تبصره (۳) ماده (۴) قانون خرید تضمینی اصلاح خواهد شد. در اجرای ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، حمایت از کشاورزان مناسب و اجرای برنامه الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مدنظر قرار میگیرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و منابع در اختیار تأمین کند.
