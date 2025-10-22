امیدواری برای خانه دار شدن کوهنوردان ایلامی/ ایلام تنها استان بدون خانه کوهنورد در کشور

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی در این آیین در سخنانی با عنوان اینکه کوهنوردی از ورزش های پرطرفدار در استان ایلام است، گفت: طبیعت زیبای این استان فرصت بسیار خوبی را برای کوهنوردی فراهم نموده و ورزش مورد علاقه خودم نیز کوهنوردی است.

وی با عنوان اینکه از محل مسئولیت های اجتماعی ۲۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص داده است، ادامه داد: با توجه به تخصیص اعتبار از منابع دیگر، امیدواریم کار ساخت خانه کوهنورد ایلام به سرعت به سرانجام برسد.

مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام نیز در این آیین با عنوان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان ایلام عضویت دارند، گفت: استان ایلام با وجود قابلیت های زیاد ورزش کوهنوردی و حضور هیئت های کوهنوردی استانهای دیگر، تنها استان کشور است که تاکنون صاحب خانه کوهنورد نبوده است و ما امیدواریم که این مهم با عزم و اراده ای که آغاز شده است، محقق شود.

شهاب شهبازی با بیان اینکه فرمانداری ایلام در سال جاری یک میلیارد تومان، دو نفر از خیرین صاحب نام حوزه ورزش استان ۲ میلیارد تومان و با پیگیری های سارا فلاحی هم ۲ میلیارد تومان تاکنون به ساخت خانه کوهنورد اختصاص داده شده است، افزود: اداره تربیت بدنی هم از محل اعتبارات ملی مبالغی برای ساخت این پروژه اختصاص خواهد داد.

وی همچنین با عنوان اینکه هیئت کوهنوردی استان ایلام در چند سال اخیر رتبه نخست کشور را در اختیار داشته است، خاطرنشان کرد: در پروژه سیمرغ و فتح قله‌های مشهور کشور نیز استان ایلام توانست رتبه نخست کشور را به دست آورد.

به گفته مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام، خانه کوهنورد ایلام در زمینی به متراژ ۳۳۰ متر و در سه طبقه شامل بخش اداری، بخش آموزش و تمرین های کوهنوردی و صخره نوردی و همچنین بخش رفاهی و اقامتی و در مجموع با زیربنای حدود ۷۵۰ متر ساخته خواهد شد.