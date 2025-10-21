۲۳ میلیارد تومان کمک در جشن عاطفه های کردستان جمع آوری شد

به گزارش کرد پرس، منصور بیننده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این نهاد هرساله در آستانه بازگشایی مدارس نسبت به برگزاری جشن عاطفه ها اقدام می کند.

وی با بیان اینکه امسال نیز با برگزاری این جشن کمک های مردمی برای دانش آموزان نیازمند جمع آوری شد، افزود: در جشن عاطفه های امسال ۲۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان از طریق خیرین جمع آوری شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کردستان اظهار کرد: ۱۷ میلیارد تومان این مبلغ از طریق مراکز نیکوکاری جمع آوری و توسط همان مراکز در بین دانش اموزان نیازمند همان منطقه توزیع شد و ۶ میلیارد تومان نیز توسط این نهاد جمع آوری و برای مددجویان هزینه شده است.

بیننده ادامه داد: با کمک های جمع آوری شده برای ۲۵ هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد لوازم التحریر تهیه و قبل از بازگشایی مدارس در بین این دانش آموزان توزیع شد.

وی یادآور شد: در بین تمامی دانش اموزان تحت حمایت بسته های لوازم التحریر توزیع شد و برای تعدادی نیز از محل کمک های جشن عاطفه ها کیف و کفش و البسه تهیه و توزیع شد.