۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵

۱۷۰ بیمار سرطانی در کردستان از کمک های خیرین بهره مند شدند

سرویس کردستان - مسئول مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان گفت: این نهاد در حال حاضر به ۱۷۰ بیمار سرطانی، از کودک تا افراد مسن در استان کمک های مادی انجام می دهد.

به گزارش کرد پرس، سمیرا فیروزمنش شامگاه یکشنبه در نشست خبری، گفت: کمک های مالی و مادی انجمن به بیماران مبتلا به سرطان هر ساله روند افزایشی دارد و تاکنون هیچ گونه کمک دولتی از سوی سازمانها و ادارات مختلف به این انجمن نشده است.

وی با اشاره به میزان کمک های مادی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان به بیماران سرطانی، افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در زمینه های مختلف دارو و درمان به بیماران کمک می کند که روندی افزایش داشته است.

مسئول مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان بر لزوم رفع مشکلات مشکلات مالی و درمانی پیش روی بیماران مبتلا به سرطان تاکید کرد و اظهار کرد: این انجمن کمک هزینه درمانی مانند انجام آزمایش، سونوگرافی، پت اسکن، پاتولوژی و اقلام دارویی را انجام می دهد.

فیروزمنش ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی انجمن برای بیماران به ازای هر فاکتور داروهای بیماران سرطانی تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در زمینه پت اسکن تا سقف پنج میلیون تومان کمک خواهد شد.

وی یادآور شد: از نظر اسکان نیز بیماران و همراهان ایشان نیز در طبقه دوم ساختمان به صورت کاملا رایگان و بدون هیج هزینه اسکان می یابند.

