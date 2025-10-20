۱۷۰ بیمار سرطانی در کردستان از کمک های خیرین بهره مند شدند

به گزارش کرد پرس، سمیرا فیروزمنش شامگاه یکشنبه در نشست خبری، گفت: کمک های مالی و مادی انجمن به بیماران مبتلا به سرطان هر ساله روند افزایشی دارد و تاکنون هیچ گونه کمک دولتی از سوی سازمانها و ادارات مختلف به این انجمن نشده است.

وی با اشاره به میزان کمک های مادی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان به بیماران سرطانی، افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در زمینه های مختلف دارو و درمان به بیماران کمک می کند که روندی افزایش داشته است.

مسئول مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان بر لزوم رفع مشکلات مشکلات مالی و درمانی پیش روی بیماران مبتلا به سرطان تاکید کرد و اظهار کرد: این انجمن کمک هزینه درمانی مانند انجام آزمایش، سونوگرافی، پت اسکن، پاتولوژی و اقلام دارویی را انجام می دهد.

فیروزمنش ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی انجمن برای بیماران به ازای هر فاکتور داروهای بیماران سرطانی تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در زمینه پت اسکن تا سقف پنج میلیون تومان کمک خواهد شد.

وی یادآور شد: از نظر اسکان نیز بیماران و همراهان ایشان نیز در طبقه دوم ساختمان به صورت کاملا رایگان و بدون هیج هزینه اسکان می یابند.