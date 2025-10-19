«فاطمه مجلل» مدال طلای روئینگ قهرمانی آسیا را کسب کرد

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در فینال تک نفره سنگین وزن زنان، فاطمه مجلل در فینال مسابقات توانست مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

روز گذشته تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ برنز شده بود و تا امروز تیم روئینگ کشورمان با ۲ طلا و ۲ برنز به رقابت‌ها ادامه می‌دهد.

سال گذشته نیز تیم دونفره روئینگ زنان ایران با شرکت فاطمه مجلل از آذربایجان غربی و کیمیا زارعی از همدان به نشان نقره رقابت‌های قهرمانی کمتر از ٢٣ سال آسیا دست پیدا کردند.