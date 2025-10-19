ورود پدافند هوایی و رادارهای پیشرفته آمریکا به کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، منابع محلی از ورود یک کاروان تازه از تجهیزات نظامی و لجستیکی متعلق به ائتلاف بین‌المللی به پایگاه «قصرک» در شمال الحسکه خبر دادند. این کاروان که شامل ۲۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی، سامانه‌های پشتیبانی، سوخت و خودروهای زرهی بود، از اقلیم کردستان عراق وارد خاک سوریه شد.

به گفته منابع میدانی، این محموله در چارچوب تلاش‌های مستمر ائتلاف بین‌المللی برای تقویت حضور و زیرساخت‌های نظامی خود در شمال شرق سوریه ارسال شده است.

روز گذشته نیز دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که یک هواپیمای باری آمریکایی از اقلیم کردستان عراق محموله‌ای شامل سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌ها، رادارهای پیشرفته و تجهیزات لجستیکی را به پایگاه قصرک منتقل کرده بود. این پرواز با اسکورت دو بالگرد و یک جنگنده همراهی شد.

گفته می‌شود افزایش ارسال تسلیحات و تجهیزات پیشرفته به پایگاه‌های ائتلاف در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان دمشق و آنکارا درباره توافق ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه همچنان ادامه دارد.