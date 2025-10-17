همکاری نظامی ترکیه و سوریه علیه اداره خودگردان کردی

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترکیه قصد دارد در هفتههای آینده مجموعهای از تجهیزات نظامی شامل خودروهای زرهی، پهپاد، توپخانه، موشک و سامانههای پدافند هوایی را در اختیار دولت سوریه قرار دهد. به گفته مقامهای ترک، این تجهیزات در شمال سوریه مستقر خواهند شد تا در عملیات نظامی احتمالیعلیه کردهای سوریه مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته این منابع، هدف از این اقدام، حمایت از احمد الشرع، رئیسجمهور جدید سوریه، است که پس از سقوط بشار اسد در اواخر سال گذشته قدرت را در دمشق به دست گرفت. آنکارا تلاش دارد با تقویت دولت جدید سوریه، به بازسازی ارتش این کشور و یکپارچهسازی ساختار نظامی تحت رهبری شرع کمک کند.
ترکیه همچنین در حال مذاکره با دمشق برای گسترش توافق امنیتی آدانا است؛ توافقی که نزدیک به سه دهه پیش به ترکیه اجازه داد تا نیروهای کرد مسلح را در نزدیکی مرز هدف قرار دهد. منابع آگاه میگویند ترکیه اکنون خواستار افزایش محدوده مجاز عملیاتهای خود از پنج کیلومتر به سی کیلومتر در عمق خاک سوریه است.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که شمالشرق سوریه همچنان تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) است؛ ائتلافی که از حمایت آمریکا برخوردار بوده و بخش عمده آن را یگانهای مدافع خلق (YPG)، شاخهای از حزب کارگران کردستان (پکک)، تشکیل میدهند. پکک که بیش از ۴۰ سال علیه دولت ترکیه جنگیده است، از سوی آنکارا، واشنگتن و اتحادیه اروپا در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد.
منابع ترکیهای گفتهاند دولت آنکارا انتظار دارد احمد الشرع در برابر درخواست کردها برای کسب خودگردانی بیشتر، بهویژه در مناطق مرزی، مقاومت کند. همچنین ترکیه از دمشق خواسته تا دسترسی نیروهای دموکراتیک سوریه به میادین نفت و گاز شمالشرق کشور را محدود سازد، زیرا بر این باور است که درآمدهای این منابع برای تأمین مالی پکک استفاده میشود.
در ماه مارس، دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی امضا کردند که بر اساس آن، SDF باید در ساختار ارتش ملی سوریه ادغام میشد؛ اما این روند تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است. یکی از فرماندهان ارشد SDF در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس از «پیشرفتهای محدود» در اجرای توافق خبر داده است.
اگرچه حزب کارگران کردستان (پکک) در ماه مه اعلام کرد که سلاحهای خود را زمین گذاشته و روند انحلال را آغاز کرده است، اما اجرای گامهای صلح میان کردها و دولت ترکیه با ابهامات زیادی روبهرو است. منابع بلومبرگ میگویند دولت ترکیه اجرای کامل روند صلح را به تحولات شمال سوریه و رفتار کردهای همپیمان با آمریکا گره زده است.
نهاد ریاستجمهوری ترکیه از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و وزارت اطلاعرسانی سوریه نیز پاسخی به درخواست بلومبرگ برای ارائه توضیح نداده است
