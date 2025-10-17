تأکید مظلوم کوبانی بر ایجاد جایگاه ویژه برای نیروهای دموکراتیک سوریه

بە گزارش کردپرس ، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت مرکزی دمشق بر سر طرحی برای ادغام این نیروی مورد حمایت آمریکا در ارتش ملی سوریه به‌صورت یک ساختار منسجم به توافق اصولی دست یافته‌اند.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که دو طرف پس از ماه‌ها بن‌بست در مذاکرات، اکنون بر سر «سازوکار مشخصی» برای ادغام نیروها به تفاهم رسیده‌اند.

او گفت: «ما در حال صحبت درباره ده‌ها هزار رزمنده و هزاران نیروی امنیت داخلی هستیم. چنین نیرویی نمی‌تواند به صورت فردی، مانند گروه‌های کوچک، در ارتش ادغام شود؛ بلکه باید به شکل یگان‌های بزرگ و سازمان‌یافته مطابق با قواعد وزارت دفاع در ارتش ملی ادغام گردد.»

به گفته عبدی، کمیته‌ای مشترک با مشارکت وزارت دفاع سوریه تشکیل شده تا جزئیات این روند را نهایی کند. او افزود که اعضا و فرماندهان SDF که به ارتش می‌پیوندند، در وزارت دفاع و ستاد ارتش پست‌های مناسبی دریافت خواهند کرد.

پس از آنکه در دسامبر گذشته گروه‌های شورشی به رهبری «هیئت تحریر الشام» با حمله به دمشق، بشار اسد را از قدرت برکنار و او را وادار به فرار به روسیه کردند، قدرت در پایتخت به دولت موقت سنی‌مذهب به ریاست «احمد الشرع» (رهبر سابق HTS) منتقل شد.

در پی این تحولات، دولت جدید در مارس گذشته توافقی با SDF امضا کرد تا نیروهای کرد در ارتش جدید سوریه ادغام شوند، اما به دلیل اختلاف بر سر شیوه اجرا، روند عملیاتی شدن آن متوقف مانده بود.

ادغام نیروهای نظامی و امنیتی

عبدی تأکید کرد که تجربه نیروهای دموکراتیک سوریه در نبرد با داعش، سرمایه‌ای مهم برای ارتش آینده سوریه خواهد بود. او گفت: «بر اساس سابقه و تجربه رزمی‌شان، جایگاه محترمی در ارتش خواهند داشت و مهارت آن‌ها به تقویت ارتش کمک می‌کند.»

او همچنین افزود که نیروهای پلیس در شمال شرق سوریه نیز در ساختار نیروهای امنیت داخلی کشور ادغام خواهند شد.

عبدی فاش کرد که در سفر اخیر خود به دمشق، با احمد الشرع و وزرای دفاع و خارجه دیدار کرده و طی این دیدارها، توافقی اصولی بر سر نحوه ادغام نیروها حاصل شده است. این دیدارها در شرایطی صورت گرفت که تنش‌ها میان دو طرف افزایش یافته بود؛ از جمله عدم مشارکت مناطق تحت کنترل SDF در انتخابات پارلمانی اخیر و درگیری‌های پراکنده میان نیروهای امنیتی و رزمندگان کرد در محله‌هایی از حلب.

مسیر جدید برای حل تنش‌ها

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه معتقد است اجرای کامل این توافق می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کشور پس از ۱۴ سال جنگ داخلی کمک کند؛ جنگی که نزدیک به ۵۰۰ هزار قربانی بر جای گذاشت.

او با اشاره به حوادث خونین فرقه‌ای در مناطق ساحلی سوریه در ماه مارس و در استان سویدا در ژوئیه گفت: «این حملات فرقه‌ای موجب ترس و تردید ساکنان شمال شرق نسبت به اجرای توافق شد، اما باور داریم که با اجرای عملی مفاد توافق ۱۰ مارس، می‌توان از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کرد.»

عبدی تأکید کرد که پیشگیری از خشونت‌های فرقه‌ای تنها در صورتی ممکن است که «توافقی ملی بر پایه برابری حقوق همه شهروندان» شکل گیرد.

او بار دیگر بر موضع نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر ایجاد نظامی غیرمتمرکز با تقسیم قدرت میان مرکز و استان‌ها در چارچوب کشوری واحد تأکید کرد.

نگرانی ترکیه

با وجود پیشرفت در روند داخلی، هنوز مشخص نیست ترکیه با ادغام SDF در ارتش سوریه به عنوان یک واحد منسجم موافقت خواهد کرد یا نه. آنکارا این نیرو را به دلیل ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) گروهی «تروریستی» می‌داند.

با این حال، عبدی لحن امیدوارانه‌ای داشت و گفت:«من باور دارم اگر ما سوری‌ها به توافق برسیم – همان‌طور که اکنون در حال وقوع است – ترکیه دیگر دلیلی برای دخالت نخواهد داشت. ما شاهد نوعی انعطاف در موضع آنکارا نسبت به پیوستن SDF به ارتش سوریه هستیم.»