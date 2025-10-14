به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاج الدین صالحیان گفت: برگزاری آیینهای نوروزی باید با مدیریت استانها و مشارکت نخبگان انجام شود تا شادی عمومی حفظ و از ورود نمادها و رفتارهایی که سابقه تاریخی در ایران ندارند و ممکن است زمینه سوءاستفاده فراهم کنند، جلوگیری شود.
وی با تاکید بر ریشهدار بودن نوروز در حوزه تمدن ایرانی، از واگذاری مدیریت جشنها به استانها با هدف مدیریت محلی برگزاری نوروز خبر داد و گفت: این آیینها بخشی از هویت جمعی ایرانیان است و باید آیینی باقی بماند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام در خصوص نحوه برگزاری جشن های نوروزی اظهار کرد: یک رویکرد این است که دولت اداره مراسم را به مردم واگذار کند اما این بهمعنای بیقید و شرط بودن نیست و لازم است چارچوبها و ضوابطی مشخص شود تا از ورود پرچمها یا نمادهای نامأنوس جلوگیری شود.
صالحیان یادآور شد به استناد اسناد و فیلمها و گزارشهایی که در اختیار است، برنامهریزیهایی برای بهرهبرداری سیاسی از این جشنها وجود دارد و این موضوع قابل اغماض نیست و نباید اجازه داد جشنهای ملی به بستری برای القای مطالبات تفرقهافکنانه تبدیل شود.
معاون استاندار ایلام خواستار تشکیل جلسات جمعبندی با حضور نخبگان، اندیشمندان و دستگاههای مرتبط استان شد تا زمانبندی و چارچوب برگزاری تعیین و سپس با همراهی جامعه محلی اجرا شود و گفت: با این رویکرد هم زمینه شادی مردم فراهم و هم امکان سوءاستفاده دشمنان گرفته می شود.
