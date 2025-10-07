زنان کردی که از آمَد تا آنکارا راهپیمایی کرده اند: خواستار آزادی اوجالان و تحقق صلح هستیم

به گزارش کردپرس، زنان شرکتکننده در راهپیمایی «با امید بهسوی آزادی میرویم» که به ابتکار جنبش زنان آزاد (Tevgera Jinên Azad – TJA) در اول اکتبر از شهر آمَد آغاز شده بود، پس از گذشت هفت روز و عبور از هفت منطقه مختلف، صبح امروز در گووِنپارک در میدان مرکزی آنکارا گرد هم آمدند. آنان قصد داشتند از آنجا تا ساختمان مجلس ترکیه راهپیمایی کنند، اما با ممانعت پلیس و استقرار گسترده نیروهای امنیتی روبهرو شدند.
زنان در برابر موانع پلیس تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی از جمله «آزادی، آزادی، آزادی رهبر»، «حقِ امید، حق ملتها است»، «زنده باد اوجالان»، «زنده باد مقاومت زندانها»، «زنده باد مبارزه زنان» و ...، خواستار پایان حصر عبدالله اوجالان و آغاز روند واقعی صلح در کشور شدند.
پیام عبدالله اوجالان در میدان گووِنپارک خوانده شد
نخستین سخنران مراسم نالین گِزگُر بود که ضمن تشکر از زنان آنکارایی که برای استقبال آمده بودند، گفت: «ما زنانی هستیم که از آمَد، از سرزمین امید و مقاومت به راه افتادیم و اکنون در پایتخت ترکیهایم. تا زمانی که عبدالله اوجالان آزاد نشود، به راه خود ادامه خواهیم داد.»
در ادامه، پیام عبدالله اوجالان خطاب به زنان شرکت کننده در این راهپیمایی خوانده شد و از سوی جمعیت مورد استقبال قرار گرفت.
صباحات تونجل: بار صلح را بر دوش زنان گذاشته اند
صباحات تونجل، فعال زن و از چهرههای جنبش زنان آزاد، در سخنان خود یادآور شد که این کارزار در مسیر شهرهای تاریخی کردستان برگزار شد و افزود: «ما حاملان خواست عدالت برای مردم کرد هستیم و میدانیم سنگینی مسئله کرد چه معنایی دارد. صلح برای ما یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. در هر نقطهای از جهان تحت ستم نظام مردسالارانه قرار داریم و به همین دلیل در هر کجا که هستیم با فریاد، پیوند همبستگی زنان را تقویت میکنیم.»
او افزود که در مسیر راهپیمایی در هر شهر و روستا مردم خواهان صلح بودند و تأکید کرد: «فقط مطالبه کافی نیست. برای همین به آنکارا آمدیم تا خواست خود را به گوش همه برسانیم.»
بیایید صلح را ممکن کنیم
صباحات تونجل با اشاره به اینکه مردم کرد با وجود دههها رنج همچنان بر صلح پافشاری میکنند، گفت: «ما پروندهای از مطالبات خود را به نمایندگی از جنبش زنان آزاد تقدیم خواهیم کرد. اما این مسئولیت تنها بر دوش دولت نیست. صلح وظیفه همه احزاب سیاسی است. از همه میخواهیم این بار واقعاً صلح را ممکن کنند.»
او تأکید کرد که نخستین گام در این مسیر، آزادی زندانیان و بهویژه آزادی عبدالله اوجالان است و افزود: «آقای اوجالان گفته بود آزادی جامعه، آزادی من است. او پس از ۲۷ سال حصر، همچنان آزادی خود را مقدم نمیداند بلکه آزادی مردم را بر خود مقدم می دارد. ما این را درک میکنیم و میگوییم آزادی او، آزادی مردان و زنان است.»
کوبانی، عدالت و دموکراسی
تونجل با یادآوری سالگرد اعتراضات ششم و هفتم اکتبر در حمایت از مقاومت کوبانی گفت: «ما هنوز در کنار کوبانی هستیم؛ در برابر داعش، القاعده و هر جریان افراطی دینی. دوستان ما با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، همچنان در زنداناند. صلح بدون عدالت، برابری و دموکراسی ممکن نیست. پروندهسازیها باید لغو شود. آزادی آنها، بخشی از مسیر صلح است.»
این فعال سیاسی کُرد که سال هایی از زندگی اش را در زندان های ترکیه به سر برده، ادامه داد: «مسئله کرد تنها مسئلهای ملی نیست، بلکه کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد. ملت کرد در برابر طرحهای اقتدارگرایانه در منطقه ایستاده است. حملات اخیر به محلههای اشرفیه و شیخ مقصود در سوریه نیز با تأیید یا سکوت ترکیه انجام شده است. ما از دولت ترکیه میخواهیم طرف صلح باشد، نه جنگ. اگر واقعاً میخواهد ثبات برقرار شود، باید در کنار خواستهای مردم کرد قرار گیرد، نه در برابر آنان.»
همبستگی با زنان فلسطینی
او همچنین با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به غزه گفت: «به عنوان زنان، خود را در کنار زنان فلسطینی میدانیم. نتانیاهو باید فوراً از سرزمینهای فلسطینی خارج شود و آزادی ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد. ما برای زنان فلسطین نیز راهپیمایی کردیم.»
باید به پیشنهاد اوجالان گوش فرا داد
صباحات تونجل در پایان سخنانش، با تأکید بر اینکه صلح نیازمند اراده جمعی و اقدام سیاسی است، به پیام اوجالان اشاره کرد و گفت: «مذاکرهمحوری در دموکراسی یعنی صدای همه مردم در سیاست شنیده شود، نه فقط رأی اکثریت در انتخابات. راهحل در مشارکت برابر همه است، نه در سیاست انکار و حذف. پیشنهاد عبدالله اوجالان برای دموکراسی مذاکرهمحور باید جدی گرفته شود.»
او افزود که دولت تاکنون تنها کمیسیونی در مجلس تشکیل داده اما هنوز هیچ اصلاح حقوقی یا قانونی در راستای صلح انجام نشده است و تصریح کرد: «انتظار ما از دولت این است که برای خلع کامل سلاحها، گامهای سیاسی و حقوقی بردارد. مبارزه زنان ادامه دارد. ما با امید راه میرویم، با ایمان به آزادی.»
