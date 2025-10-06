این بار نهضت احیای دریاچه ارومیه آغاز شد!

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های احیای دریاچه ارومیه که در آذربایجان‌شرقی برگزار شد، افزود: افراد صاحب‌نظر و متخصصان حوزه محیط‌زیست و منابع آب در این نشست حضور دارند و نظرات علمی آنان برای تصمیم‌گیری‌های آینده دریافت می‌شود.

او همچنین از برگزاری جلسه آینده کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور خبر داده و خاطرنشان کرد: کنگره علمی اقلیم‌شناسی نیز در دانشگاه ارومیه در دستورکار قرار دارد تا ابعاد علمی احیای دریاچه با دقت بیشتری بررسی شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه طرح‌های گوناگونی در کمیته علمی بررسی شده و هدف، ایجاد نهضت احیای دریاچه ارومیه با مشارکت همگانی است، افزود: بهترین تجهیزات هواشناسی خریداری شده و تمامی مسیرها برای نجات دریاچه ارومیه بررسی می‌شود تا در صورت لزوم، راهکارهای نوینی نیز به اجرا درآید.

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات جهادی از جمله لایروبی بستر رودخانه‌ها باید با جدیت دنبال شود، اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به‌صورت روستا به روستا در حال اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب کشاورزی است.

او در ادامه با اشاره‌ به پیش‌بینی کاهش بارش‌ها، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف آب شرب و کشاورزی را نیز ضروری دانسته و افزود: در این راستا، طرح جدیدی برای بارورسازی ابرها در دست اجراست تا از این ظرفیت نیز برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شود.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به مصرف بالای آب در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نیز اشاره کرده و یادآور شد: لازم است با اجرای روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، میزان مصرف آب به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.

او ا تأکید بر اینکه هیچ‌گونه بی‌تفاوتی نسبت به احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد، افزود: دکتر پزشکیان حمایت کامل خود را از طرح‌های علمی احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده‌اند و هیچ مانعی برای تأمین اعتبار وجود ندارد.

رحمانی در پایان با بیان اینکه با اجرای مجموعه طرح‌های در دست اقدام، شاهد روزهای پرآب در دریاچه ارومیه خواهیم بود، افزود: تاریخ نشان داده است که این دریاچه در گذشته نیز دوره‌های کاهش تراز آبی را پشت سر گذاشته و بار دیگر احیا شده است و همه باید با هم و با روحیه جهادی تلاش کنیم تا طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نتیجه مطلوب برسد.

به گزارش کردپرس، دریاچه ارومیه علیرغم انتقال میلیاردها متر مکعب آب اکنون به صورت کامل خشک شده و تغییر عنوان ستاد احیای دریاچه ارومیه با آن کارنامه مالی غیر شفاف و پر از ابهام! به کارگروه ملی نجات دریاچه نه تغییری در سیاست های اجرایی این تیم ها شکل داده و نه و حال و روز دریاچه و اکنون استاندار آذربایجان غربی از آغاز نهضت احیای دریاچه خبر می دهد این در حالی است که تغییر اسامی هیچ فرقی به حال و روز دریاچه نداشته و نخواهد داشت/.