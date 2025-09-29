روند گذشته احیای دریاچه ارومیه شکست خورده است

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ عیسی بزرگ زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: احیای این دریاچه اراده جدی نیاز دارد.

او ادامه داد: مجموعه اقدام های پر هزینه ای که طی این سال ها برای احیای دریاچه صورت گرفته جواب نداده و وضعیت آن نابهنجار است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: علت اصلی این شکست آن است که بخش کشاورزی همچنان ۴۰ درصد کاهش سطح زیر کشت را در محدوده دریاچه انجام نداده است.

بزرگ زاده گفت: همچنان سطح زیر کشت در اطراف دریاچه در حال افزایش است و این موضوع احیا را غیر ممکن می سازد. باید زمین های کشاورزی کم‌ بهره‌ور بلندمصرف آب در اطراف دریاچه حذف شود.

سخنگوی صنعت آب افزود: برای احیای دریاچه باید معیشت جایگزین برای کشاورزان منطقه در نظر گرفته شود و بدون معیشت جایگزین احیا ممکن نیست.

بزرگ زاده خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه اراده جدی نیاز دارد با مصاحبه و گفت و گو شدنی نیست، بلکه باید جدی عمل کرد.

او در پایان گفت: با حذف زمین های کم بهره ور ۴۷۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه ذخیره خواهد شد/.