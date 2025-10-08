بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه ارومیه در اولویت اجرا قرار گرفت

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری، افزود: موضوع بارورسازی ابرها در راستای بهبود وضعیت منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه و با هدف تقویت بارش‌ها، در دستورکار دبیرخانه کارگروه ملی نجات این دریاچه قرار گرفته و پس از طرح در نشست مشترک با وزیر نیرو، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

او همچنین خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، توافق‌های لازم برای استقرار هواپیماها و پهپادهای ویژه عملیات بارورسازی در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی حاصل شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان به برگزاری نشست اخیر شورای راهبردی در تبریز با حضور دو استاندار منطقه اشاره کرده و افزود: در این جلسه بارورسازی ابرها به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش مکمل این طرح در کنار سایر برنامه‌های احیای دریاچه تأکید شد.