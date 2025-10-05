آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی هلشی گفت: آیین نکوداشت ۲۰ نفر از نامداران فرهنگ و هنر استان ایلام در رشته های مختلف سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت، شعر و ادب، موسیقی و رسانه، عصر چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور مدیران صندوق اعتباری هنر، مسئولان استانی، محلی و جمعی از هنرمندان و نامداران استان ایلام در محل قلعه والی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: برگزاری نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر در استان ها و شهرستان های مختلف کشور که از سه سال گذشته شروع آن از خوانسار تحت عنوان "سفر هفت بحر هنر" کلید خورده است، یکی از ۴۰ طرح حمایتی صندوق اعتباری هنر محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام تصریح کرد: انتقال تجارب و الگو قراردادن هنرمندان پیشکسوت به ویژه برای نسل جوان و تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان‌ها در پرورش نخبگان فرهنگی و هنری، از جمله اهداف برگزاری این مراسم است.

به گفته وی، تعدادی از هنرمندان سرشناس کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.