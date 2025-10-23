۲۰ چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، آیین نکوداشت و تکریم نامداران فرهنگ، هنر و رسانه استان ایلام در قالب برنامه ملی «هفت بحر هنر» با هدف پاسداشت خدمات پیشکسوتان، انتقال تجربه به نسل جوان و تحقق عدالت فرهنگی در فضای تاریخی قلعه والی ایلام برگزار شد.
در این آیین که در محوطه قلعه والی ایلام برگزار شد، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، اسماعیل آذر مجری و پژوهشگر ملی، استاندار، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای فرهنگی حضور داشتند.
۲۰ هنرمند و فرهیخته شاخص استان ایلام در حوزههایی چون خوشنویسی، تجسمی، شعر، فیلمسازی، رسانه، موسیقی محلی و نویسندگی در این برنامه به شرح زیر مورد قدردانی و تکریم قرار گرفتند:
علی اشرف صندوقآبادی خوشنویس و دارای نشان درجه یک هنر
مهدی نورمحمدی فیلمساز سینمای مستند و دارای نشان درجه یک هنر
فتحاله امیری مستندساز
حشمتاله آقایی هنر نمایش
مصطفی کولیوندی بازیگر سینما
مریم شفیعی حافظ روشندل قرآن
خداداد ابراهیمی نویسنده و فعال رسانه
آبختی سنجابی پیشکسوت رسانه
عبدالحمید کرمی پیشکسوت رسانه
عبدالجبار کاکایی شاعر و نویسنده
عبدالحمید هاشمی خوشنویس
پیمان ساداتنژاد خوشنویس
حسینعلی قدمی موسیقی
جواد شوهانی موسیقی
علیدوست فلاحتی موسیقی
مهدی علایینژاد هنرمند تجسمی
ظاهر سارایی پژوهشگر و ناشر
حبیباله محمودیان پژوهشگر و نویسنده
صیدمحمد درخشنده پژوهشگر
و عبدالحسین رحمتی شاعر و نویسنده.
نظر شما