۲۰ چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، آیین نکوداشت و تکریم نامداران فرهنگ، هنر و رسانه استان ایلام در قالب برنامه ملی «هفت بحر هنر» با هدف پاسداشت خدمات پیشکسوتان، انتقال تجربه به نسل جوان و تحقق عدالت فرهنگی در فضای تاریخی قلعه والی ایلام برگزار شد.

در این آیین که در محوطه قلعه والی ایلام برگزار شد، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، اسماعیل آذر مجری و پژوهشگر ملی، استاندار، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های فرهنگی حضور داشتند.

۲۰ هنرمند و فرهیخته شاخص استان ایلام در حوزه‌هایی چون خوشنویسی، تجسمی، شعر، فیلم‌سازی، رسانه، موسیقی محلی و نویسندگی در این برنامه به شرح زیر مورد قدردانی و تکریم قرار گرفتند:

علی اشرف صندوق‌آبادی خوشنویس و دارای نشان درجه یک هنر

مهدی نورمحمدی فیلم‌ساز سینمای مستند و دارای نشان درجه یک هنر

فتح‌اله امیری مستندساز

حشمت‌اله آقایی هنر نمایش

مصطفی کولیوندی بازیگر سینما

مریم شفیعی حافظ روشندل قرآن

خداداد ابراهیمی نویسنده و فعال رسانه

آبختی سنجابی پیشکسوت رسانه

عبدالحمید کرمی پیشکسوت رسانه

عبدالجبار کاکایی شاعر و نویسنده

عبدالحمید هاشمی خوشنویس

پیمان سادات‌نژاد خوشنویس

حسین‌علی قدمی موسیقی

جواد شوهانی موسیقی

علیدوست فلاحتی موسیقی

مهدی علایی‌نژاد هنرمند تجسمی

ظاهر سارایی پژوهشگر و ناشر

حبیب‌اله محمودیان پژوهشگر و نویسنده

صیدمحمد درخشنده پژوهشگر

و عبدالحسین رحمتی شاعر و نویسنده.