سرویس سوریه - «عبدالله اوجالان» رهبر دربند PKK در آخرین دیدار با هیئت امرالی اعلام کرد که یا حکومت دمشق همچون عربها، علویان، دروزیان و سنیها، سهم برابر کُردها را نیز خواهد پذیرفت و کشور را به چارچوبی چندقومیتی و دموکراتیک بدل میکند، یا در غیر این صورت مرزهای خودگردانی دموکراتیک کُردی پررنگتر میشود و کُردها حکومت خود را خواهند داشت.
اوجالان در آخرین دیدار خود با هیئت امرالی تأکید کرده: «کُردها در قرن جدید دیگر نمیتوانند بیاستاتو بمانند. ما میکوشیم این مسئله را با چهار کشوری که کُردها در آن زندگی میکنند در شرایط برابر حل کنیم. اما اگر چنین نشود، بیگزینه نخواهیم بود.»
